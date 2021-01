Sálvame expulsa a una colaboradora y Anabel Pantoja amenaza con no volver

Sálvame ha vivido en sus muchos años de emisión momentos de gran tensión pero pocos como los que está deparando esta semana. En las últimas 24 horas, el programa de crónica rosa ha visto como una de sus colaboradoras era expulsada fulminantemente y otra amenazaba con no volver.

Como ha sucedido en todos los años anteriores y sucederá en los siguientes, estos momentos servirán para darle algo de salsa a la semana pero no llegarán a más. Al menos así ha sido hasta ahora. Aunque lo cierto es que las imágenes del director del programa expulsando fulminantemente a Laura Fa impactan.

La colaboradora estaba siendo preguntada por una persona que habría torpedeado la amistad entre Belén Esteban y Anabel Pantoja: "Alguien ha envenenado a Belén, pero no puedo decirlo". Pero la reportera no quiso dar el nombre. Fue entonces cuando el resto de tertulianos empezaron a apretarla para que dijera el nombre algo a lo que se unió el propio Jorge Javier Vázquez.

Fue entonces cuando Laura Fa soltó el comentario que provocó su expulsión inmediata: "Si alguien le ha inflado un poco la cabeza a Belén ha sido Alberto". La cámara junto al director de Sálvame recogió la imagen en la que le llamaba la atención y la invitaba a marcharse del plató.

Anabel Pantoja, también abandona Sálvame

La situación con Laura Fa se produce apenas 24 horas después de que Anabel Pantoja cogiera el mismo camino que hoy ha cogido la colaboradora de Sálvame. En el caso de la sobrina de la tonadillera, el enfado fue de ella misma con el programa.

"Hay que vender tanto humo, porque no hay nada. ¡Ya me estáis tocando la pantojilla! ¡Se lo están inventando todo! Ese es el juego que hacen ellos para sacarme de quicio. A mí no me saca nadie de quicio, la que me voy soy yo" gritaba Anabel mientras abandonaba el plató. No era el primer disgusto que se llevaba después de que hace unos días uno de los tertulianos bromeara sobre si estaba embarazada cuando recreó el posado de Cristina Pedroche.