Golpe para la familia Montaner: uno de sus miembros da positivo en coronavirus y explica cómo lo está viviendo

Los seguidores de Mau y Ricky estaban preguntándose dónde se encontraba el primero de ellos, pues llevaba días sin dar señales de vida. Pues bien, el venezolano ha decidido compartir una imagen junto a una explicación que justifica su ausencia. Y no era por cualquier tontería.

"Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena", comienza señalando el cantante. Pero eso no es todo. ¿Cómo le está afectando el virus?

"He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios pero quería contarles pa que supieran que estoy ben! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes", concluye.

Sin duda, el coronavirus no entiende de fronteras, razas, ni religiones. Llega a cualquiera que se cruce por su camino, y Mau Montaner ha sido uno de ellos. Una noticia que ha conmocionado a sus seguidores, quienes han inundado la publicación de bonitos comentarios de apoyo.

Pero lo cierto es que la familia Montaner recibió hace unas semanas una de las más indeseadas informaciones. En concreto nos referimos a Camilo, quien se enteró de que su amigo Ruper había fallecido a causa de este virus. "Se me rompió el corazón en mil pedazos", señalaba.

Sea como sea, cada uno de los miembros que pertenecen a esta familia han demostrado tener la fortaleza suficiente como para hacer frente a cualquier adversidad. La unión que existe entre ellos es una buena medicina para combatir las malas energías. O al menos eso es lo que nos han demostrado en diversas ocasiones.

De momento seguiremos pendientes a todo lo que Mau comparte en sus redes sociales para seguir su estado de salud. ¡Recupérate pronto, Mau!