Aitana, Pilar Rubio, Kaley Cuoco, Lara Álvarez o Blas Cantó comparten su fin de semana de perros

A estas alturas sabemos que si algo triunfa en redes son las imágenes de perros y gatos y las celebs que tienen mascota lo saben. Por eso, es habitual verlas en sus muros con bastante asiduidad. Claro que este finde parecen haberse concentrado.

Son muchos los que han tenido un finde de perros por diferentes motivos. Unos han disfrutado de ellos en la nieve, otros han tenido que despedirse de los suyos. Y los hay hasta que se ayudado a crear posados espectaculares.

Lo cierto es que si hay algo en lo que coinciden es en la capacidad de despertar la ternura en el ser más frío y distante con los animales. ¿Alguien puede resistirse a tanto amor perruno?

Aitana y Sopa

Después de compartir varias fotografías de su infancia que nos dejaron con cara de ‘ayyyy, qué mona’, Aitana ha decidido comapartir, por fin, su foto en la nieve tras el temporal Filomena. Y no lo ha hecho posando desnuda ni bailando sobre un manto blanco. Lo ha hecho compartiendo protagonismo con Sopa, su perra, o como ella misma escribía junto a su carrusel de imágenes: “sopichuels”.

La tristeza de Kaley Cuoco

La que sí ha tenido un finde de perros, en el sentido de pasarlo mal, ha sido Kaley Cuoco que ha tenido que despedirse de su mascota.

“💔 Un dolor desgarrador profundo que destroza la tierra y que no sabía que era posible. Norman, fuiste mi mundo entero durante 14 años. Gracias por sonreírme cuando dejaste este mundo, confirmándome una vez más que nuestro idioma era solo nuestro. Siempre tendrás mi corazón. 💔”, escribía junto a un par de imágenes suyas con su perro.

La chantajista de Lara Álvarez

Raro es el fin de semana que no vemos a Lara Álvarez disfrutando de la naturaleza. Ahora que está en stand by tras La casa fuerte, la asturiana disfruta de los paisajes de nuestra tierra y lo hace en muy buena compañía. Y que nadie piense en un nuevo amor o por lo menos, no en uno con forma humana.

Amores los tiene a pares, Choco y Lúa la acompañan allá donde va. Al primero le tenemos más que visto desde hace mucho tiempo. A la segunda la hemos conocido hace poco y la verdad es que nos ha ganado. No hay más que ver la carita que tiene, como la que ha compartido este finde la presentadora: “Ella, chantajista 🥺”.

Carita de pena para poder pillar algo de comer. “Come mejor k yo 😂😂😂”, comentaba Omar Montes.

Blas Cantó

Otro que ha tenido fin de semana de perros ha sido Blas Cantó y hablamos en plural porque, como Lara Álvarez, él también los tiene por pares. El cantante ha unido los dos motivos más recurrentes de los últimos días en esto de las fotos en redes: nieve y mascotas.

“Nos hemos dado cuenta de que a Leo le encanta la nieve (foto 1) pero a Tirma nada de nada (foto 2). @leo_y_tirma”, compartía sobre sus dos perros con gustos diferentes con esto de la nieve.

Pilar Rubio, la caperucita negra con lobos

La mujer de Sergio Ramos ha optado también por unir nieve y perros. Por si su posado con su vestido de novia con el manto blanco que ha dejado Filomena, no fuera suficiente, se ha preparado otro en modo profesional.

Pilar Rubio se ha rodeado de su equipo habitual para ponerse espectacular y posar junto a Zafiro y Bella, dos de sus perros que han ayudado a crear ese ambiente oscuro que parece sacado de una buena escena de vampiros. Y es que la colaboradora ha querido posar con un look negro inspirado en el grupo finlandés HIM. Lo suyo ha sido una tarde de perros… muy bien enseñados.

Angy, mano a pata con Elvis

Otra que ha tenido un finde de perros ha sido Angy. El suyo anda un poco pachucho y ha querido compartirlo con sus seguidores: “Elvis nos pegó un susto hace unas semanas, ha sido un mes y pico complicado porque se ha juntado todo. Parece que está la cosa mejor. Con 10 años y ha empezado a tener epilepsia. Desde que le damos medicación han remitido los ataques y parece volver a la normalidad, pero seguramente le haremos una resonancia para ver qué en su cabecita no hay nada malo. Lo cuento por si habéis pasado por lo mismo y si vuestro perrito/a ha mejorado. También tiene ya una edad, así que hay que hacerse a la idea de las cosas...Ojalá pueda vivir unos añitos más, porque yo no sé qué voy a hacer sin el❤️ pero, es ley de vida. Pero, está mucho mejor :) así que por esta parte, ya más tranquila".

Se le ve disfrutando como el que más con la nieve que queda en la terraza. Un espacio del que tendrá que despedirse en breve. “Ya no queda nada para irnos de la casa en la que he vivido 9 años... Después de varios contratiempos, parece que en breve comienza una nueva etapa en otro barrio de Madrid. Que por fin llega la mudanza que tanto agobia, pero que viene muy bien para deshacerte de tantas cosas que no necesitas, de tanto acumulado... Limpiar tanto fuera como dentro 🤍 como buena VIRGO, orden y limpieza me hace feliz🤣Espero que Noel y Elvis , en esta nueva etapa, sean muy felices (aunque no tengan esta terraza) Yo haré lo posible porque así sea”, aseguraba la actriz y cantante.