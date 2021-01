Mario Casas, sobre su nominación al Goya: “La carrera de un actor no está en los premios”

Contento pero contenido, sin hacer aspavientos ni revelar demasiadas emociones. Así se ha tomado Mario Casas su nominación al premio Goya por su brillante interpretación en No Matarás, justo lo contrario a las lágrimas incontroladas que nos dejó Rozalén. El actor lleva a sus espaldas más de una veintena de proyectos de éxito, pero es la primera vez que lo nominan. Ya era hora.

"Es de agradecer que los académicos cuenten con el trabajo que he hecho durante el año", explica Casas a la otra línea del teléfono y en exclusiva para LOS40. "Yo creo que no es solo No matarás, aunque esté nominado por ella, sino también Hogar, El practicante y todos los registros que he hecho este año y que al final se han volcado en No matarás".

Se le percibe calmado, agradecido con la Academia de Cine pero en la posición de aquellos actores de renombre que no necesitan galardones para ser reconocidos. Al fin y al cabo, es uno de los intérpretes más reconocidos y taquilleros de España. Un prodigio del marketing, de saberse vender a sí mismo y de escoger proyectos notables que revienten la taquilla.

"Al final tantos años de esfuerzo día a día han dado su fruto. Los académicos han visto el trabajo y ha llegado la nominación", remarca Casas, convencido de que este Goya es más un premio dedicado a su carrera y no solo a su intepretación en el thriller que dirige David Victori y que también le ha dado una alegría a Fernando Valdivieso y Milena Smit, ambos nominados a mejor actor y actriz revelación.

"Si te digo la verdad, no soy mucho de premios. Para mí es algo anecdótico. Lo importante es el trabajo, los personajes que te llegan, que haya directores que quieran trabajar contigo y esforzarse día tras día", matiza Mario Casas. "La carrera de un actor no está en los premios. Siempre digo lo msimo: los actores somos la cara visible, pero detrás hay un equipo, y que te nominen es el resultado de que los técnicos, el director y los guionistas tiren del proyecto".

Mario Casas acudirá a los Goya... salvo emergencia

El actor nos confirma que su intención es estar presente en la 35 edición de los premios Goya, que se celebrarán el próximo 8 de marzo en el teatro Soho CaixaBank de Málaga. Lo veremos allí salvo que le salga algún proyecto importante que le impida acudir a la fiesta del cine. "Si estoy en España y tengo la oportunidad de ir a Málaga, estaré. Y no solo por mí, sino por el público, por agradecérselo todo a ellos, que son quienes pagan una entrada y ponen una película tuya en una plataforma. Ellos son lo más importante", explica.

Sobre el miedo al coronavirus y la idoneidad de celebrar presencialmente los Goya, Mario Casas prefiere no posicionarse en forma alguna. "Yo, al final, soy un simple peón. Un actor", adelanta. "Imagino que habrá las medidas oportunas y necesarias y que habrá seguridad. Si la situación empeora, y esperemos que no sea así, supongo que se hará de otra forma. Pero yo confío en que quien organiza estos premios lo haga de la mejor manera posible y con todas las medidas".

Finalmente, Mario Casas nos recuerda una premisa fundamental en estos tiempos de pandemia: "El cine es necesario; la cultura es necesaria. Esto es la fiesta del cine, y el cine y la televisión han sido muy importantes para el público porque nos han ayudado a evadirnos de lo que ha pasado".