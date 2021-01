El desgarrador mensaje de Elena Tablada recordando a su abuela: "Ojalá me hubieses enseñado a vivir sin ti"

Los abuelos deberían ser eternos, eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y es que, el dolor que uno siente cuando se van es inmenso, y así lo ha compartido Elena Tablada, quien, hace dos meses tuvo que despedirse de su abuela, fallecida por Coronavirus.

La diseñadora ha recordado a su abuela en el día en que se cumplen 2 meses de su despedida, lo ha hecho subiendo una foto en la que aparecen la matriarca de la familia y Camila, la hija de Tablada. "Esta fue la última vez que te vi, llena de vida, amorosa, elegante... y te llené de besos, caricias y abrazos. Te ibas cambiando de asiento por todo el sofá para estar cerca de Camila. Repetías: " Ay chica, esta niña es igualita a mi, cuídala mucho y ponle su azabache". Fue un día antes de irnos a Miami ya que a la vuelta, por circunstancias inoportunas, no pude ni me dejaron", escribe la celebrity.

Y es que el 2020, tal y como Elena lo describió, fue una auténtica batalla, porque aunque, por una parte, le trajo uno de los mejores regalos del mundo: su preciosa hija Camila, también se llevó la vida de su abuela. " Sin duda la vida me trajo a Camila porque se acercaba el día que te tuvieras que ir y así el dolor sería más llevadero", escribe Elena.

"60 dias sin parte de mi alma, de lágrimas diarias, con este vacío asfixiante, extrañándote y necesitándote.Ojalá entre todo lo que me enseñaste me hubieses enseñado también a vivir sin ti. Te amo y te necesito", continuaba Tablada, y es que perder a un familiar siempre es duro, pero más cuando ese familiar es un referente en tu día a día.

La diseñadora no ha dudado en agradecer todos los mensajes de apoyo que recibe día tras día: No se imaginan el consuelo que sigo encontrando en mensajes que a día de día de hoy no he podido terminar de leer. Algunos los leo, copio y pego en notas y, a cada ratito, los vuelvo a leer. GRACIAS". ¡Mucho ánimo, Elena!