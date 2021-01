Pilar Rubio muestra su lado más oscuro con inspiración en H.I.M.

En los últimos días, Pilar Rubio ha pasado del blanco al negro en dos looks muy especiales. El primero tenía que ver con su vestido de novia que decidió rescatar hace unos días para lucirlo en la nieve. Una forma de recordar dos días especiales para ella y es que, Filomena, pese a todo el desastre que ha dejado, también nos ha dejado momentos para disfrutar.

Después de verla vestida de blanco una vez más, decidió probar con otro look totalmente opuesto. Pasó de la luz a la sombra y se convirtió en “caperucita negra y sus lobos...🖤 #zafiro #bella 🖤”. De fondo, una vez más, la nieve. En esta ocasión, resalta más que con su anterior look, por el contraste de colores.

Una caperucita con capa, body de lencería de Selmark Lingerie con la que ha colaborado en alguna ocasión y unas botas altas, todo formando un look total black que no ha dejado a nadie indiferente.

Inspiración rockera

Ella misma mencionaba en un hashtag la referencia que ha tomado como inspiración para este look tan oscuro. Teniendo en cuenta la pasión que siente por el rock, no podía haber recurrido más que a un referente musical para definir sus últimas fotografías: H.I.M.

Ville Valo (H.I.M.) inspira el último estilismo de Pilar Rubio en la nieve. / Archivio Elena di Vincenzo/Mondadori Portfolio via Getty Images

Creadores del love metal, His Infernal Majesty, fue un grupo finlandés que tenía al frente a un carismático Ville Valo. Tras 26 años juntos, en 2017 decidieron decir adiós a su vida como grupo. Pero está claro que no ha pasado al olvido y buena prueba es Pilar Rubio que le ha tenido en cuenta para estas espectaculares fotografías en las que le acompañan sus mascotas.

“Vas a coger frío”, comentaba Jandro, uno de sus compañeros de El Hormiguero. Pero no era el único que tenía algo que decir. Para muchos, estas fotografías suponen otro nivel a las imágenes de las celebs en la nieve.

Aless Gibaja: OTRO LEVEL 😍😍

Sara Escudero: 😍😍😍😍

Bibiana Fernández: 😍🖤🖤🖤

Pocos dirían que tan solo hace seis meses dio a luz a su cuarto hijo.