Lola Índigo rompe una lanza por Adriana Ugarte y planta cara en redes: “Estoy sola en el amor”

Lola Índigo no tiene problema en pronunciarse de vez en cuando sobre temas que no le gustan. Posicionándose cuando la ocasión lo ha merecido, la cantante siempre se ha mostrado tan natural como justa con las causas sociales.

Es por eso que la polémica del titular de Adriana Ugarte parece no haberle sentado nada bien. La actriz, que acaba de cumplir 36 años, se hacía viral en redes por un titular nada afortunado.

Lo que pretendía hacer una felicitación, ha acabado por centrar la importancia del día de la actriz de Julieta en algo irrelevante: "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor".

Roy Galán ha sido de los primeros en pronunciarse al respecto. "Si eres mujer da igual lo que hagas. No importan tus logros o tus triunfos. Si no tienes el amor romántico, siempre estarás incompleta porque el amor es una meta y un fin para las mujeres. Siempre habrá un "pero" para ti, una culpa para ti. Nunca es suficiente, porque claro las mujeres han nacido para amar y todo lo que no vaya encaminado a eso es un fracaso aunque tengas éxito", comenzaba el escritor en uno de sus ya habituales post de opinión.

La polémica no ha tardado en dar la vuelta en redes, con una indignación generalizada que ha dejado claro que la actriz madrileña no necesita de su vida privada para complementar su éxito profesional.

Una de las más indignadas, como se mencionaba al principio de estas líneas, ha sido Lola Índigo. La cantante de Santería ha publicado el titular en redes para acompañar ironizando sobre el mismo: "PERO sola en el amor. Da igual tu talento, tus logros, tu éxito, porque sabes qué? Estas sóla en el amor".

"Te puedes meter el amor por el ojete, sinceramente", sentenciaba la extriunfita para cerrar el tema. Eso sí, no sin antes publicar un mensaje en su cuenta de Twitter para dejar claro su apoyo a Ugarte:

toy sola en el amor — lola indigo (@lolaindigomusic) January 18, 2021

Ganándose el aplauso de sus seguidores, la artista deja claro que valora la carrera de cualquier colega de profesión artística por encima de cualquier estatus personal. Al fin y al cabo, Lola nunca baila sola.