Rozalén camina hacia el Goya: “Yo iba para psicóloga, así que esto es un regalo”

María Rozalén es la nueva candidata a recibir el Goya a mejor canción original. La albaceteña, formada en Psicología y Musicoterapia, se ha convertido en una de las voces más visibles de la música española. Su trabajo ha llamado la atención de las productoras de cine, que solicitan su talento para poner voz y ritmo a sus proyectos. Una nueva vertiente laboral a la que se están sumando cada vez más artistas musicales.

En el caso de Rozalén, ella ha puesto todo su corazón en La boda de Rosa, la nueva cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Candela Peña. Una comedia dramática sobre una mujer que dice basta a la rutina y, en un acto de autocompasión, respeto y amor propio, decide casarse consigo misma para escándalo de todos sus familiares.

Una historia sobre la aceptación del yo y el valor de querer a los demás por cómo son en la que Rozalén ha compuesto, junto a La Sonora Santanera, el tema Que no, que no. La canción se llevará el premio Cygnus de Cine Solidario y Valores y es una de los favoritas para alzarse con el Goya a mejor canción, una categoría en la que también compiten Alejandro Sanz y Roque Baños.

Ayer apareciste entre lágrimas en Instagram tras enterarte de la nominación al Goya. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

Te juro que me hace más ilusión que otras muchas cosas que tienen que ver con la música. Soy súper fan del cine español, me encanta la gala de los Goya y no me lo podía creer. Me tiré llorando horas. De verdad. Cuando hice el vídeo ya había parado un poco. Pero es que ahora se necesitan noticias buenas. Todo está muy chungo y más en nuestro gremio.

¿Qué supone este reconocimiento a nivel profesional?

Mira, yo iba para psicóloga y a mí todo lo que me pasa con la música y este trabajo me parece un regalo caído del cielo. Uno tras otro. Me da igual lo que pase. Y, además, contra Alejandro Sanz [nominado por El verano que vivimos] no tengo nada que hacer. Para mí la nominación es el premio. Que te den visibilidad. Habrá gente que no sabe que existo y que quizá gracias a esto se adentre en mis canciones. Lo que más voy a disfrutar va a ser la experiencia. Y eso que yo fui a los Goya a cantar hace un par de años y salí con Amaia... y yo ya flipaba. ¡Estaba en una gala de los Goya.

Vamos, que estás que no te lo crees.

Yo, conociéndome, voy a ser así toda la vida. No es normal que me toquen las noticias de esta forma. Pero bueno, no quiero que cambie.

Últimamente te vemos mucho por el cine y la televisión. También compusiste la nueva sintonía de Cuéntame. ¿Te vamos a ver en más proyectos cinematográficos estos próximos años?

A mí me gustaría. De hecho, me han propuesto otra cosita para una peli musical, pero claro, todo esto son pasos hacia adelante. Me encanta que se mezclen las artes de esa manera. Es precioso y necesario. Una película sin buena música detrás no emociona tanto.

Este jueves te dan el premio Cygnus a Cine Solidario y Valores. El Goya es muy visible, te da fama y renombre, pero a veces este tipo de galardones menos mainstream son los más llenan…

Los Goya me emocionan porque es el cine español, una gala que me encanta, y el Cygnus es bastante grande también. ¿Sabes? A mí hay entrevistas que me han hecho en radios locales súper chiquititas que le han puesto un amor que flipas. Creo que en esto no hay mayores ni menores, ni mejores ni peores. Son todo muestras de cariño hacia tu trabajo. Eso es lo importante, aunque luego lo principal es que las canciones lleguen a la gente. Pero te prometo que lo de este jueves con el Cygnus lo voy a disfrutar igual que los Goya. Bueno, a lo mejor en los Goya voy a estar más nerviosa (risas).

Que no, que no te ha dado muchas alegrías. ¿Cómo surge este proyecto?

A veces pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar. Creo que hay una especie de destino detrás de todo. A mí me flipa Icíar Bollaín y hace un año me pasó la película y me encantó la trama de aquella mujer que se casa conmigo misma. En muchas cosas veía reflejada a mi madre, a esa generación de mujeres entregadas a todo el mundo, sin cuidarse, pero también había una parte muy mía. Y yo con mi psicóloga –porque aunque estudié psicología yo voy al psicólogo– trabajo mucho la incapacidad que tengo de decir que no. La asertividad, el bienquedismo. A veces dejo de hacer cosas que a mí me gustan de verdad porque el otro se sienta bien y da igual lo que me pase a mí, o me desvivo por quedar bien. Y eso no puede ser.

¿Entonces cómo encuentras ese estilo? Porque es una canción con reminiscencias de las cumbias. De hecho, colaboras con La Sonora Santanera.

Tenía una idea de hacer una canción cumbia que hablase de que si no me sale del corazón, tengo que aprender a decir que no. Y eso tenía mucho que ver con Rosa. Entonces iba haciendo la canción, se la pasé a Icíar e incluso pensé en hacer una cumbia urbana. Ella me dijo que quería probar con algo más clásico, así que empezamos a tantear a nuestros amigos de México y probamos con La Sonora Santanera, que son mitiquísimos allí y hacen cumbia desde hace 50 años. Hay que tirar de los que saben. Ellos suenan a cumbia clásica. Y el resultado es muy bueno, porque hay un mensaje muy necesario y a la vez muy divertido.

¿Qué te ha despertado La boda de Rosa?

Yo la he visto varias veces y, de hecho, fui al cine a verla con mi padre. Es una película que me llevó de la risa al llanto de una manera muy tierna. Es muy amable porque todo se resuelve con mucho amor. Me puso contenta porque pensé que se le podría abrir algo a mucha gente que está en esa misma situación de Rosa, que despertaba en su interior una chispa que les hacía cambiar y darse cuenta de que todo empieza desde el amor propio de manera sana

¿Cómo se presenta este 2021 a nivel profesional? Con el tema de la pandemia, las heladas, las borrascas, los meteoritos, en fin, está la cosa complicada. Pero, por ejemplo, el otro día Macaco me contaba que habíais preparado una nueva versión de La distancia, esta esto de Cuéntame, están La boda de Rosa, el Goya y el Cygnus… ¿Qué otros planes tienes para el año?

Lo que más estamos haciendo es preparar la gira. Es lo que más deseamos. Todos estamos igual. Creo que nunca habíamos puesto tanta ilusión en una primavera. La primavera del 2021 va a ser el renacer. Ojalá. Nosotros esperamos girar a últimos de mayo. Por lo demás... Sí que tengo varios proyectos a medias de canciones propios y temas para otras personas, cada vez más.También tengo alguna cosita para televisión, pero son historias que están muy en el aire y hasta que no esté todo bien agarrado no te puedo contar. Pero sobre todo eso: la gira. Es lo que más estamos deseando.

La boda de Rosa está nominada a 8 premios Goya, entre los que se incluyen Mejor película, dirección (Icíar Bollaín), actriz principal (Candela Peña), actor de reparto (Sergi López), actriz de reparto (Nathalie Poza), actriz revelación (Paula Usero), guion original (Alicia Luna, Icíar Bollaín) y canción (Rozalén)