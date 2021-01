‘La isla de las tentaciones’: Sandra Barneda confiesa la pareja con la que ha sufrido más

La isla de las tentaciones 3 ya se ha estrenado en Telecinco prometiendo que será una de las ediciones "más emocionales" hasta la fecha, según indicó Sandra Barneda en una rueda de prensa a la que asistió LOS40.com.

Además de las novedades que ya se conocen como "la luz de la tentación" que será una alarma que advierta a las parejas de que alguien se ha saltado los límites de su relación, la presentadora también ha avanzado que "vamos a vivir una hoguera que no se ha vivido en ninguna de las ediciones anteriores. Completamente distinta y no sé qué adjetivo ponerle porque creo que no existe".

Barneda también será la presentadora de los debates que "se van a convertir en una gala más. Hay tanto material que van a ser clave para seguir avanzando en las historias y narrativa de las parejas", señaló la periodista que los conducirá en esta ocasión, y no Carlos Sobera.

De esta forma, la presentadora se convierte en otra de las protagonistas del formato con sus gestos de asombro en las hogueras, su poder de contención y sus opiniones reprimidas constantemente. Ella misma ha reflexionado sobre lo que ocurre en el programa: "El formato demuestra que ocurre algo que en la vida real no se puede, ver a la pareja cuando no está con nosotros. Algo que provoca que sea imprevisible la reacción de cada uno".

Melyssa suplicando a Barneda marcharse de 'La isla de las tentaciones 2' / Mediaset

Barneda también confesó que acaba "queriéndoles" a todos los participantes pero señaló el momento en el que más le ha costado mantenerse firme: "Cuando Melyssa se rompió fue muy complicado porque no podía ayudarla y no podía decirle lo que pensaba realmente. Y el discruso de Melodie fue perfecto, ni un guion lo podría haber escrito mejor".

Y es que la presentadora tiene que contenerse porque es conocedora de lo que está pasando en las otras casas y no puede revelar nada. Por ello, cuando más fría se mantenga, sin que puedan leerle las emociones, mayor será el aprendizaje de las parejas.