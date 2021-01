Becky G desvela qué es lo que le ayuda a relajarse

Dicen que en la vida es fundamental encontrar aquello que te hace feliz y explotarlo al máximo. Pues Becky G es muy consciente de ello, y se ha puesto manos a la obra.

La cantante ha mostrado en redes sociales qué es lo que le ayuda a matenerse distante de todos los pensamientos que le hacen mal. Y no, no solo nos referimos a la música. Se trata del boxeo.

La intérprete de No Drama ha compartido un vídeo en el que aparece dándolo todo mientras practica este deporte con el que parece su instructor. "Hoy me desperté temprano para ser mi meditación y compartí mis agradecimientos con el universo. Aunque el resto de mi día me costó mucho esfuerzo mentalmente y emocionalmente sentí que sería perfecto acabar mi día haciendo algo que me ayuda relajarme. 🥊💯🤍 yeah yeah I know, hands up 🙄 I’m not gonna lie, my head was not all there today 😂🤷🏻‍♀️🙇🏻‍♀️", dice en su descripción.

Celebridades como Barei, Sofía Reyes, French Montana o el padre de Karol G no han dudado en mostrarles su apoyo a la joven cantante, quien se muestra confiada y segura con cada golpe que efectúa. "Me sentía igual e hice lo mismo", añade Sofía, quien parece compartir pasatiempo con nuestra protagonista.

No es de extrañar que Becky necesite un respiro a diario, y es que es una de las artistas más reconocidas de la escena urbana a nivel internacional. Aunque ella tiene claro que convertirse en una artista no la va a alejar de todo lo que verdaderamente le hace feliz. No solo nos referimos al boxeo, sino también a su familia y su tierra.

Así lo demostró en el juego de Ni Por Un Millón de LOS40 Urban, donde dejó claro que no hay dinero en el mundo para que renuncie a sus raíces y costumbres. A eso le llamamos nosotros una artista orgullosa de su origen.

Lo que está claro es que formar parte de la élite de esta escena urbana requiere esfuerzo y sacrificio. Y por ello es tan importante contar con algo que te ayude a escaparte mentalmente de todo lo que te rodea en alguna que otra ocasión. Oxigenar nuestro cuerpo es fundamental, pero hacerlo con la mente es aún más importante.