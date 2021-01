Así puedes conseguir el maquillaje efecto 'cara lavada' de Ester Expósito en solo 7 pasos

Ester Expósito se ha convertido en una de las referencias de belleza del momento. La actriz a la que conocimos gracias a Élite no ha dejado de sorprendernos con sus impresionantes maquillajes tanto en eventos como en sesiones de fotos. Todos estos looks faciales, que son pura fantasía, corren a cargo de su maquilladora de confianza: Alex Saint. Pero no todas y todos tenemos la suerte de tener a una persona para maquillarnos a la hora de posar. ¡No os preocupéis, porque en LOS40 te vamos a ayudar para que consigas el mismo efecto que Ester sin salir de casa!

Esta semana, la artista madrileña ha sorprendido a sus más de 26 millones de seguidores y seguidoras con una nueva publicación en su cuenta de Instagram. Se trata de tres fotos donde la joven aparecen en la cama de un hotel, luciendo una bata blanca y mirando a cámara. Junto al post, Expósito solo ha puesto el emoticono de una lluvia.

Aunque la actriz aparezca de lo más natural, luciendo solo un par de trencitas que caen sobre su frente, te contamos el truco para conseguir con maquillaje el mismo efecto que luce Ester Expósito. Un efecto con el que, al igual que ella, brillarás como si te acabases de despertar en un cuento de hadas.

Nuestra compañera Raquel Lorenzo, maquilladora profesional, nos da las claves de este maquillaje natural que se denomina “efecto cara lavada”.

El efecto cara lavada de Ester Expósito en 7 sencillos pasos

Este maquillaje natural es lo que se denomina en maquillaje efecto cara lavada. Es muy sencillo de realizar y si te da mucha pereza maquillarte, se convertirá en tu aliado para el día a día.

Lo primero que debes tener en cuenta es hidratar bien el rostro. Para comenzar, aplica un poco de corrector en tus ojeras (obligatorio si las tienes muy marcadas). También será necesario, tapar cualquier granito o marca que quieras ocultar con un corrector. La clave del maquillaje a cara lavada, es que si no tienes muchas imperfecciones en el rostro, no necesitas cubrir el rostro al completo con una base de maquillaje. No te olvides de utilizar una base de cobertura ligera, con una esponja húmeda o un pincel plano, para conseguir el efecto natural que se busca. Como buscamos un efecto cara lavada, olvídate del countouring, y sella el rostro con unos polvos compactos o translucidos, gracias a ellos conseguirás que tu maquillaje aguante más horas. A continuación, elige tus polvos bronceadores favoritos y marca sutilmente tus pómulos. Por supuesto, no te olvides de aplicar colorete (un tono melocotón te aportará frescura y naturalidad). Para los ojos, puedes utilizar un color lo más parecido a tu tonalidad de piel. Con una brochita aplícalo en el párpado móvil (y si quieres darle un pelín de profundidad, marca la cuenca del ojo con un tono más). Riza tus pestañas para abrir la mirada y aplica sólo una capa de máscara de pestañas. En los labios puedes aplicarte un tono nude o rosado o sino tira de tu cacao favorito. ¡Y listo!

Ahora solo nos queda tener una cama con sábanas blancas y ponernos el albornoz para imitar la preciosa foto de Ester. ¿Te animas a hacerlo?

Para más trucos de maquillaje, sigue a Raquel Lorenzo en Instagram.