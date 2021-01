Tania Llasera se cansa y cede ante los haters que la critican por desear que sus hijos vuelvan al cole

Tania Llasera ha vuelto a ser criticada por sus haters. La presentadora de televisión e influencer, que tiene acostumbrados a sus seguidores a sus comentarios y reflexiones sobre la vida en general y la maternidad en particular, manifestó ayer a través de varias historias de Instagram que estaba deseando que sus hijos volviesen al colegio —cerrado en ese momento por los estragos que ha causado en gran parte del país el temporal Filomena— después de haber pasado en casa 10 días.

Sin embargo, aunque las declaraciones de la conocida presentadora bien son compartidas por muchas madres y muchos padres de nuestro país, quienes se han podido sentir desbordados durante los últimos días por tener que cuidar de sus hijos a la vez que trabajan desde casa, algunos de los más de 700.0000 seguidores de Llasera no se han tomado bien sus palabras y, tal y como ella misma ha contado, la han atacado alegando que no quiere a sus hijos.

"Hoy colgué unos stories porque tengo un día plof y los he borrado porque, aunque muchos estáis igual y la mayoría apoyáis, también he tenido mucho hater del tipo: deja de quejarte y básicamente acusándome de no querer a mis hijos por la sencilla razón de que quiero qeu empiecen ya las clases del cole", ha explicado la propia Llasera en un post de Instagram.

La presentadora, que ha informado así de que ha cedido ante sus haters borrando sus publicaciones, ha agregado a su comunicado que lleva más de un mes con los dos pequeños de 5 y dos años en casa y que en estos momentos no le apetece "leer y luchar contra nada ni nadie". "Los he borrado y vivo más tranquila", ha añadido para concluir.

Elena Furiase sale en su defensa

Pero no todo han sido haters para Tania Llasera. Cuando la influencer ha comunicado que ha retirado las historias en los que se quejaba de su situación, la actriz y amiga de la presentadora, Elena Furiase y otras tantas figuras relevantes de las redes sociales como Ichi y Chloé Sucrée, han salido en su defensa y le han mandado menajes de apoyo.

En concreto, Furiase le ha dejado claro a su compañera que para ella, quienes la critican por quejarse de la situación en la que se encuentra son "imbéciles". "Quien piense que no quieres a tus hijos lo primero, no te conoce, lo segundo, son imbéciles", ha indicado la actriz, que ha acabado aconsejando a Llasera que cuando tenga un mal día, lo comparta solo con la gente que la quiere.