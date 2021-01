Wonka, la precuela de ‘Charlie y la fábrica de Chocolate’, ya tiene posibles protagonistas

Wonka será la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. La película explorará el pasado de Willy Wonka, aunque Warner Bros. aún no ha adelantado detalles sobre la trama ni los personajes. Lo que sí tenemos claro es que Johnny Depp no estará, y menos aún después de los escándalos relativos a su juicio con Amber Heard y su "despedida voluntaria" del rodaje de Animales fantásticos.

Entonces queda la gran duda: ¿Qué estrella se pondrá al frente de una de las precuelas más esperadas de los últimos años? Es difícil saberlo. Algunos nombres sonaron en 2018, cuando el proyecto se comunicó por primera vez. Ryan Gosling, Ezra Miller y Donald Glover fueron algunos de los candidatos, pero con el paso del tiempo sus colaboraciones se han desestimado.

Gosling es demasiado mayor, Miller está envuelto en otro escándalo y Donald Glover no tendría mucho sentido, ya que es un actor de ascendencia afroamericana y, salvo que Warner quiera cambiar el color de piel de Willy Wonka, no tendría sentido si se quiere respetar la historia original de Roald Dahl. Tengamos en cuenta que es una precuela, no un remake.

Warner Bros is eyeing Tom Holland or Timothée Chalamet to play Willy Wonka in Warner Bros. ‘WONKA’.



(Source: https://t.co/Z62XK127Ig) pic.twitter.com/ZHpQRMMVpT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 19, 2021

Sin embargo, este mes han vuelto a reaparecer candidatos en firme, y hay dos grandes estrellas de cine involucradas que podrían convertirse en el próximo Wonka: Timotheé Chalamet (Call Me by Your Name) y Tom Holland (Spider-Man). Ambos se encuentran en el apogeo de su carrera: el primero tiene pendiente de estrenar Dune y ha firmado recientemente para ser Bob Dylan en el biopic sobre el cantante; el segundo está ultimando el rodaje de Uncharted y tiene pendiente por rodar la continuación de Spider-Man: Lejos de casa (2019).

Ambas son estrellas jóvenes con un talento inmenso. Chalamet tiene 25 años y Holland 24. Los dos grandes actores, aunque Chalamet tiene un desparpajo natural que le podría dar una mayor excentricidad al personaje, por lo que parte como favorito. En cualquier caso, son solo adelantos y teorías, y no hay nada en firme sobre la mesa. Lo que sí está firmado es la fecha de estreno de Wonka: el 17 de marzo de 2023. ¿Serán Chalamet o Holland los sustitutos de Johnny Depp y Gene Wilder?