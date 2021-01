‘Love is in the air’: el lapsus de Pedro Piqueras con la serie turca de Telecinco

Telecinco no tira la toalla con Love is in the air. La serie turca no está haciendo los datos deseados (el objetivo era conseguir un éxito como Mujer), pero la cadena insignia de Mediaset continúa apostando por la historia de amor de Eda y Serkan Bolat.

Todavía es pronto para dictaminar si Love is in the air es un éxito o un fracaso porque eso depende de muchos factores. Sin embargo, ya hay cierta guasa a la hora de hablar del título de la ficción. Y es que muchos se están haciendo la misma pregunta: ¿por qué Mediaset le puso un título en ingles a su última adquisición turca en lugar de traducirlo o dejar el original (Sen Çal Kapimi)?

Parece que la gente no se aclara con lo de Love is in the air y la mayor prueba de ello es que el propio Pedro Piqueras, presentador de Informativos Telecinco, quiso tomarse la licencia de traducir el título al español y se equivocó en el intento.

“Le dejamos con la serie El amor está en el cielo”

Este martes, al terminar el telediario, Pedro Piqueras invitó a sus espectadores a continuar en Telecinco para ver la telenovela, aunque patinó con el nombre de la serie. "Terminamos. Le dejamos con la serie El amor está en el cielo y el programa Ven a cenar conmigo. Muy buenas noches a todos y hasta mañana", afirmó.

"Pedro Piqueras no se complica con el inglés", escribió La Guerra de los Medios en un tweet en el que también se puede ver el momento en vídeo.

📺 Pedro Piqueras no se complica con el inglés: «Les dejamos con la serie 'El amor está en el cielo'» pic.twitter.com/4EZRRvLs5k — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 19, 2021

Así es 'Love is in the air', la serie turca de Telecinco

Eda, protagonista de Love is in the air, quiere ser una arquitecta paisajista y se pone como objetivo terminar su formación en el extranjero. Sin embargo, aparece en su vida Serkan Bolat, un joven empresario que se carga su prometedora carrera. Por su culpa tiene que trabajar como florista, aunque pronto las cosas cambiarán para ambos…

Hande Erçel, popularmente conocida por ser Miss Turquía 2012, y Kerem Bürsin, famoso por su papel en Bu Sehir Arkandan Gelecek, son las cabezas de cartel de Love is in the air, la serie que Telecinco quiere convertir en el próximo fenómeno turco