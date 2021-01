Outriders retrasa su fecha de lanzamiento hasta el 1 de abril

Outriders es un brutal e intenso juego de rol y disparos que cuenta con una mezcla única de armas y poderes que te convertirán en un dios sobrehumano sobre el campo de batalla. El título te reta para que des forma a tu estilo de juego y combines a la perfección los diferentes poderes, clases de personajes y equipamiento.

Todo estaba previsto para su estreno el próximo 2 de febrero pero el estudio, People Can Fly, ha retrasado su fecha de lanzamiento para pulir el juego. Además, para que los jugadores puedan disfrutar del título, al menos de un avance, pondrá a disposición de todo el mundo una demo gratuita que se podrá disfrutar desde el próximo 25 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC.

Juega en solitario o forma equipo con uno o dos jugadores más para crear un grupo letal en partidas cooperativas mientras os aventuráis por un entorno peligroso y hostil. Outriders, el juego de rol y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, creado por People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y Bulletstorm junto a Square Enix External Studios, responsables de Sleeping Dogs y Just Cause.

Outriders cuenta con una gran gama de opciones gráficas avanzadas que los jugadores pueden amoldar a su gusto para aprovechar al máximo su equipo, además de 13 idiomas, una interfaz personalizable, juego cruzado entre todas las plataformas, compatibilidad con monitores ultrapanorámicos, Superresolución Dinámica para asegurar un rendimiento constante y compatibilidad total con NVIDIA DLSS.

¡Estos serán los requisitos de OUTRIDERS para PC!



Échale un ojo al siguiente vídeo especial para ver toda la información:



No olvides que el 25 de febrero habrá una demo gratuita para todo el mundo en PS5, Xbox Series X|S, PS4, XB1 y PC.

El equipo de People Can Fly ha trabajado duro para conseguir una tasa de fotogramas constante, sin importar la potencia del PC, por lo que los requisitos de hardware están pensados para asegurar que los jugadores siempre estén jugando de manera fluida a 60 FPS en PC.

Precisamente, el estudio ha desvelado los requisitos de Outriders para los ordenadores además de las funciones exclusivas en un tráiler específico.