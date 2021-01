Laura Matamoros relata la angustia que sintió hasta que le diagnosticaron la enfermedad que padece

Laura Matamoros es una de esas influencers que reconoce que se debe a su público y eso conlleva compartir con ellos aspectos de su vida privada. En las últimas horas ha compartido una serie de vídeos en las historias de su Instagram en los que ha revelado la enfermedad que padece y la angustia que sufrió hasta que le dieron el diagnóstico.

“Hace un año me daban muchas vibraciones en el ojo, constantes, y en los aviones, cuando subía, sentía mucha presión y tenía pinchazos desde el ojo hasta la nuca. En diciembre de 2019 me fui al oftalmólogo y, de repente, haciéndome las pruebas necesarias, me derivaron corriendo a la Ruber para hacerme un TAC”, ha comenzado relatando.

Llegó por la mañana y le estuvieron haciendo pruebas hasta por la tarde. Esa misma noche recibió los resultados. “Fue el peor día de mi vida, pensar qué es lo que podía tener o qué me podía pasar. Después de descartar que no tenía un tumor en la cabeza había que descartar esclerosis múltiple”, confesaba.

Tuvo que hacerse más pruebas para comprobar si sufría de esclerosis, una enfermedad degenerativa que padece, por ejemplo, María Pombo. “Fue un mes, de diciembre a enero del año pasado, super angustioso. Estuve bastante mal, triste, me sobrepasó un poco pensar cada día que podía tener esa enfermedad, aunque visto lo visto, se supera, mirad María que es un ejemplo”, admitía.

Diagnóstico compartido

Finalmente dieron con un diagnóstico que es el mismo que en su día le dieron a su padre, Kiko Matamoros: “Me diagnostican un glaucoma de tensión baja, normalmente son de tensión alta. Tengo dañado el nervio óptico y veo muy poquito y de mitad del ojo para abajo, apenas tengo visión, un 20%, el resto bien”.

Como su padre, ahora le toca vivir siendo consciente de que es posible que algún día llegue a perder la visión del todo. Aunque, en estos casos, lo mejor es mantener la esperanza y cuidarse.

Dada su experiencia en este tema, acababa lanzando una recomendación a sus seguidores: “Ir a revisión del oftalmólogo es importante porque podemos descartar problemas y enfermedades”.