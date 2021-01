Los sabios consejos de Patti Smith para ser artista y no morir en el intento

Si lo tuyo es la cultura, si quieres convertirte en un artista de cualquier disciplina, no puedes dejar de leer los consejos de una de las más grandes. Y si no, también pueden ayudarte en cualquier aspecto de la vida. Patti Smith ha desarrollado una imponente trayectoria como la madrina del punk, y a pesar de su condición de mujer en un mundo y una época eminentemente de hombres, nunca ha dejado que la industria la maneje de ninguna manera. Al contrario, siempre se ha mantenido fiel a su esencia, y así lo transmite a los jóvenes (o no tan jóvenes) que quieran seguir una carrera cultural.

Smith se fue a Nueva York en 1967, cuando tan solo tenía 20 años. Después de su infancia en un pueblo pequeño, la gran metrópolis por excelencia podía parecer abrumadora, pero su amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe la abrió las puertas de una ciudad que nunca duerme y que cualquiera puede sentir como un folio en blanco en el que empezar a escribir su propia historia. Desde entonces, se consolidó como una de las artistas con más personalidad de su época, y nunca ha perdido esa esencia. Uno de los momentos clave, en el que vierte sus consejos para convertirse en lo que cada uno quiere ser, lo protagonizó en un festival de literatura de Louisiana en 2012, en el que se desnudó interiormente con todos los asistentes.

"Un escritor o cualquier artista no puede esperar ser acogido por la gente", comenzó su charla Smith. "Hice discos que parecía que nadie los escuchaba. Escribes poesía, libros, que tal vez 50 personas leen, y sigues haciendo tu trabajo porque tienes que hacerlo, es tu llamado, pero es hermoso ser abrazado por la gente. Algunas personas me han dicho, '¿no crees que el éxito estropea a uno como artista?' o 'si eres un punk, entonces no deberías querer tener un disco de éxito", y yo siempre contesto 'vete a la mierda".

"Una trabaja para la gente y cuanta más gente pueda tocar, más maravilloso es. No haces tu trabajo y dices 'solo quiero que la gente genial lo lea', quieres que todos se sientan transportados o inspirados por él. Cuando era muy joven, William Burroughs me dijo que cuando estaba luchando, nunca teníamos dinero, y el consejo que William me dio fue el de construir un buen nombre. Mantén tu nombre limpio, no hagas concesiones ni te preocupes por ganar mucho dinero o tener éxito, preocúpate por hacer un buen trabajo y tomar las decisiones correctas para protegerlo", continúa Smith.

En su vida siempre ha sabido torear las dificultades y conseguir convertirlas en eventuales oportunidades para crecer, y así lo transmite en la conferencia. "Ser un artista, en realidad ser un ser humano en estos tiempos, es todo difícil. Tienes que ir por la vida tratando de mantenerte sano, siendo lo más feliz que puedas y haciendo lo que quieras, si lo que quieres es tener hijos, ser panadero, vivir en el bosque, salvar el medio ambiente o escribir guiones para programas de televisión, realmente no importa, lo que importa es saber lo que quieres, perseguirlo y entender que va a ser difícil", dice.

Smith también tuvo tiempo para hablar positivamente sobre las capacidades que la tecnología ha abierto para que las personas hagan una carrera por sí mismos en el mundo creativo. "Es un momento pionero porque no hay otro momento en la historia como ahora", dijo. "Eso es lo que lo hace único. La tecnología realmente ha democratizado la autoexpresión: en lugar de que un puñado de personas hagan sus propios discos o escriban sus propias canciones, todos pueden escribirlos. Todos pueden publicar un poema en Internet y hacer que la gente lo lea", agregó emocionada a una multitud que la aplaudió fervientemente.