‘La isla de las tentaciones’: Mayka comparte una foto con Gonzalo Montoya, ¿confirmación de una relación?

La isla de las tentaciones se conoce ya como el programa de las infidelidades y es que, tras dos ediciones, hemos podido comprobar que resulta muy difícil mantener la pareja tras pasar por el reality de Telecinco. Lo bueno es que esas rupturas dejan paso a nuevos amores, uno de los últimos, el de Mayka Rivera y Gonzalo Montoya.

Ella pasó por la segunda edición del programa. Entraba como novia de Pablo Moya. Tres años juntos no fueron suficientes para mantenerse unidos. En el Caribe se dejó tentar por Óscar Ruiz, un experto en estos temas y protagonizó algunas de las imágenes más candentes de la edición. Como no podía ser de otra manera, su chico no quiso seguir con ella que optó por marcharse de la isla con su nuevo amor.

Eso sí, le duró poco y, una vez de vuelta, esa relación tan pasional que vivieron en la isla, se fue enfriando y acabaron rompiendo. El siguiente en la isla fue Tony Spina con el que salía hasta que él entró en La casa fuerte. Una vez salió del reality, la pareja rompió.

El tercero en discordia

Algunos dicen que hubo una tercera persona: Gonzalo Montoya. El sevillano fue uno de los que estrenó programa. Entró en la primera edición con Susana Molina con la que llevaba seis años de relación tras conocerse en la casa de Gran Hermano.

En su caso no hubo infidelidad como tal en la isla. Sí hubo coqueteo con una de las tentadoras, pero la ruptura llegó cuando ella pudo verle con perspectiva y darse cuenta de que no era el tipo de hombre con el que quería compartir su vida.

No ha tenido ninguna novia reseñable desde entonces, incluso abrió un casting para encontrar una. No le faltan ofertas diarias, pero,parece que, de momento, van a tener que esperar porque podría estar empezando algo con Mayka.

Posible relación

Los rumores están ahí, aunque ellos no han confirmado nada. Lo que sí ha hecho Mayka es publicar en las historias de Instagram, su primera foto con él. ¿Será la confirmación de su relación?

En uno de sus vídeos de mmtmad explicó que “a mí me cayó muy bien y, por mi parte, puedo volver a quedar con él porque es un tío majísimo. No voy a dejar de quedar con una persona que me cae bien por lo que pueda pensar la gente”.