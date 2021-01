Juan José Ballesta y su mujer se separan: "Sabía que tarde o temprano se iba a cansar de mí"

Juanjo Ballesta comienza una nueva etapa en su vida y lo hace solo, de momento. El artista ha comunicado a través de Hola.com su separación con Verónica Rebollo tras 15 años de amor y un hijo en común.

El actor ha querido anunciarlo para que no se crearan rumores y aclararlo todo. ''Ahora estoy soltero. Lo he dejado con Vero. Esta es la exclusiva. Son muchos años juntos y ya estábamos un poco estresados, así que nos hemos tomado un tiempo'', anunciaba el artista.

Ha sido una decisión de mutuo acuerdo y tal y como ha confirmado Ballesta, sin terceras personas. De hecho, parece ser que lo que ha desgastado la relación ha sido el paso del tiempo. "No, no hay terceras personas. He sido un estresado, un nervioso... y yo sabía que tarde o temprano se iba a cansar de mí. Y ha llegado ese día. Pero bueno, siempre va a ser la madre de mi hijo. ¡Demasiado ha aguantado!", comunicaba Juanjo.

Lo que es cierto es que el cariño que sienten el uno por el otro siempre se quedará ahí, de hecho, el actor no cierra la puerta a una futura reconciliación, aunque, de momento, necesitan tomar caminos separados. "Seguramente volveremos, pero de momento nos hemos tomado un tiempo", confirmaba el actor

Un gran futuro profesional por delante

A pesar de este revés, Juanjo Ballesta tiene muchos proyectos entre manos, el actor va a rodar una película con su hijo y, tal y como ha confirmado Ballesta, tiene muchos otros trabajos por delante.

Fue hace poco cuando pudimos ver al actor en una charla con Jorge Javier Vázquez en Sálvame Deluxe, donde afirmó que para él la familia "era lo más importante", y seguro que se apoya en ellos para superar este trance.