Así es Tabata, el método que está siguiendo Chenoa y que le está dejando cuerpazo

El método Tabata está dando sus frutos y Chenoa está exultante. La cantante lleva varios meses esforzándose mucho para seguir a rajatabla esta rutina de ejercicios y la verdad es que, a juzgar por lo que muestra en las redes sociales, los resultados son muy pero que muy positivos. Solo hay que verla para darse cuenta de que la artista está en forma y muy guapa por fuera y por dentro.

Chenoa realiza diariamente los ejercicios que marca esta rutina y parece estar encantada con ellos. Además de una forma física envidiable y un cuerpo saludable, parece estar aportándole mucha energía positiva. De hecho, el pasado lunes, cuando el mundo se enfrentaba al temido Blue Monday, ella se atrevía a postear en Instagram una imagen suya entrenando retando al día más triste del año: "Blueq?", dijo en su post.

Pero, ¿en qué consiste este método Tabata al Chenoa parece ser adicta?

El método Tabata, desarrollado por el japonés Izumi Tabata, es un entrenamiento interválico de alta intensidad —de los conocidos como HITT en el mundo del fitness por sus siglas en inglés— que se puede hacer en casa, dura solo cuatro minutos y para el que no hace falta ningún material. Sí, has leído bien: cuatro minutos, o lo que es lo mismo, 240 segundos. Eso sí, son cuatro minutos de muy alta intensidad.

El planteamiento el siguiente: hacer ocho series de 20 segundos cada una en los que hay que tratar de hacer el máximo número de repeticiones posibles del ejercicio y dejando pasar entre ellas 10 segundos que están pensados para tomar aire y descansar.

En este caso, estar concentrado y ser rígido con los tiempos es imprescindible. Lo ideal es colocar un cronómetro con alarma para no alargar los tiempos de descanso y escaquearse así de parte de la rutina. Además, antes de empezar es importante repasar los ejercicios para que, una vez suene la primera alarma, se pueda empezar inmediatamente sin tener ninguna duda sobre la ejecución de estos.

Ejercicios clásicos y básicos

Los ejercicios que plantea Tabata son muy sencillos: sentadillas, sentadillas con salto, flexiones, zancada lateral, zancada y salto con rodilla, zancada inversa y salto con rodilla en el pecho, burpees, jupin jacks, saltos a la comba (pueden ser con una comba imaginaria), saltos abriendo las piernas y los brazos y cerrándolos, saltos con rodillas arriba, tijeras, etc.

Las claves del éxito

Para que Tabata sea efectiva los expertos indican que hay que realizar la rutina al menos cinco veces por semana. De poco servirá hacerla menos de este número, no tomársela enserio y no trabajar a la máxima intensidad posible en cada ejercicio o no combinarla con otros ejercicios o una vida activa.

Además, según la investigación original del Dr Tabata, para empezar a ver los efectos de Tábata sobre nuestro cuerpo tendrán que pasar cuatro semanas siguiendo a rajatabla las rutinas. Así, que, aunque sea una rutina rápida y muy efectiva, no esperes ver tu cuerpo tonificado antes de un mes. ¡Todo lo que vale, cuesta y esto es deporte, no magia!

No te sumes a Tabata si...

En el mundo del fitness todo es empezar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Tabata es una rutina de alta intensidad, por lo que para sumarse a ella se requiere una forma física mínima y un estado de salud óptimo. Por eso los expertos no la recomiendan a aquellas personas que sufran problemas musculares o articulares y a quienes tengan alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria.

Todos ellos, antes de sumarse a esta rutina o a cualquier otra, deben consultarla con su médico, pues la alta intensidad requiere un esfuerzo mayor al que generalmente estamos acostumbrados y puede tener consecuencias sobre la salud de algunas personas.