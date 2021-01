Ricky Martin cambia de look y Melanie Griffith y Pelayo Díaz dan su opinión

“Cuando estás aburrido, blanqueas”. Con esta frase Ricky Martin nos presentaba su cambio de look. Parece que ha querido empezar este 2021 de manera diferente y, en esta ocasión, ha optado por teñirse el pelo… de la barba. Ha dejado de ser negra para lucir un rubio platino que no ha pasado desapercibido.

Uno de los primeros que ha querido comentar su nuevo aspecto es su marido, Jwan Yosef: “Babaaaaa 😍”, escribía en los comentarios. Claro que su opinión no es imparcial, que son familia. No todos opinan como él y hay quién no está muy convencido con el cambio.

“Noooooooooo rubio noooooo !!!!!!!”.

“Amigo usted esta bien aburrido jajajjaja 😂🙈 parece Papa Noel”.

“No sé, mejor hacer otras cosas, no?”.

“Ay...te pasaste”.

“Muy bellooo 😍 pero ese color de la barba no te luce 😢”.

Partidarios del cambio

Hay que reconocer que los que no están muy contentos con esta decisión que tomado para cambiar su imagen son una minoría. La mayoría le han dedicado piropos que pondrían rojo a cualquiera, aunque él debe estar acostumbrado. Uno de los comentarios que más ha llamado la atención es el de la ex de Antonio Banderas, Melanie Griffith: “Oh yeah!!!♥️♥️♥️”.

También ha querido dejar su opinión un experto en cambios y estilismo, nuestro Pelayo Díaz que en su día presentó un programa en Mediaset en el que trabajaba para cambiar la imagen de los que participaban. Su criterio profesional le ha hecho compartir un emoji muy significativo: "😍😍😍”.

Los mensajes que mostraban su agrado por esta barba rubio platino, se han multiplicado en muy pocas horas.