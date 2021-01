Rosalía, Billie Eilish, Ozuna, Camilo y Jason Derulo nos traen las vibras de sus nuevos temas

Parece que fue ayer cuando todos comíamos las doce uvas para dar comienzo a una nueva etapa de ilusiones y nuevas metas. Pero de eso han pasado ya tres semanas. Sí, enero está llegando a su fin, pero nuestros artistas favoritos han decidido seguir inundándonos con sus nuevas canciones.

Si el ecuador del mes lo vivíamos con lo nuevo de C. Tangana, Selena Gomez y Ariana Grande, entre otros, lo que llega este viernes 22 de enero no se queda atrás. La esperada colaboración de Rosalía y Billie Eilish y el disco de Ozuna y Anuel AA son algunos ejemplos. ¡No te lo pierdas!

Viernes 22 de enero

Rosalía, Billie Eilish - Lo Vas A Olvidar.

Ozuna, Anuel AA - Los Dioses.

Camilo - Ropa Cara.

David Otero, Ana Guerra - Peter Pan.

Jason Derulo, Adam Levine, Maroon 5 - Lifestyle.

Cali y el Dandee, Beret - Primera Carta.

Lérica, Demarco Flamenco, Nyno Vargas - Salvavidas.

Bad Gyal, Rauw Alejandro - Zorra (Remix).

Silk City, Ellie Goulding, Diplo, Mark Ronson - New Love.

Otros que protagonizan la nueva banda sonora de nuestra semana son Lele Pons y Yandel con Bubble Gum, Lennis Rodriguez con Juego Barato, Dímelo Flow, Sech, Tyga y J.I the Prince of N.Y. con Girl Like You.