Selena Gomez, C. Tangana, Zayn y Ariana Grande llegan al ecuador de enero con sus nuevos temas

El 2021 ha entrado con más fuerza que nunca y, aunque el 2020 ya nos preparó para vivir todo tipo de emociones, nuestros artistas favoritos nunca dejarán de sorprendernos. ¡La lluvia de novedades musicales no para!

Si el pasado 8 de enero fueron Nia, Taylor Swift, Zayn y Myke Towers algunos de los encargados de darle sentido a nuestra semana, este 15 de enero llega el turno de otro imparable elenco de grandes voces. Algunas, incluso, repiten en nuestra lista de novedades. ¡No te lo pierdas!

Viernes 15 de enero

Selena Gomez - De Una Vez. Año nuevo, vida nueva, ¿no? Al menos eso es lo que piensa Selena Gomez. La cantante ha estrenado su nuevo single en español, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del 2021 para sus fans. De hecho, podría marcar el inicio de una nueva era musical. La joven ha decidido apostar por una fusión de R&B con urbano, desenvolviendo su sensual voz en un medio tiempo de lo más hipnotizante.

C. Tangana, Toquinho - Comerte Entera. Otro que nos regala un toque sensual es el madrileño, que esta vez se une al guitarrista Toquinho en una melodía cuyo elemento principal es el de la fusión de estilos. En el videoclip, Pucho invita a una de las actrices más prolíficas del cine español de los últimos años: Bárbara Lennie. Ella se convierte en la protagonista.

Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion - 34+35 (Remix). La versión original de este tema es uno de los mayores éxitos de Positions, su último álbum. Es por ello por lo que, aprovechando su triunfo, ha decidido darle una vuelta. Esta vez ha contado con dos de las mayores promesas del hip/hop en Estados Unidos. De hecho, es este género precisamente el que destaca en su melodía.

Alfred García - Los Espabilados. El catalán participa en la nueva serie de Albert Espinosa para Movistar+, aunque lo hace a través de la música. Alfred pone voz a la canción principal de este proyecto siguiendo la estela de pop-rock con un desenfreno de guitarras. En su videoclip, luce un nuevo look mientras pasea por la playa. Los chicos del reparto de la serie corren tras él.

Myke Towers, Rauw Alejandro, Lunay, Brytago, Revol - Fantasía Sexual. Si en tu vida faltaba uno de esos temas urbanos pegadizos cuyos ritmos se apoderan de tu cuerpo, este grupo de artistas te traen la solución. Son algunos de los mayores referentes de la escena a nivel internacional, y es por ello por lo que su unión no podía pasar desapercibida. Preguntan cuál es la fantasía sexual de la chica de la que se enamoran para así cumplirla.

Danna Paola - Calla Tú. La mexicana está de enhorabuena. Ha estrenado su nuevo álbum K.O. (Knock Out), con el que presenta su propias vivencias amorosas. El disco en sí cuenta, a través de sus canciones, la relación que la propia Danna vivió. Comienza con la posibilidad de abrirle la puerta al amor, pasando por el romance, la decepción y el olvido. En el caso de Calla Tú, tema incluido en el álbum, la escuchamos dentro de esta última parte de su relación. Danna asegura que ahora puede vivir sin esa persona.

ZAYN - Connexion. El británico ha lanzado por sorpresa su álbum Nobody Is Listening, del que ya pudimos escuchar un adelanto a través de Vibez. Pues bien, un total de 11 canciones forman este nuevo proyecto del cantante, que rompe con su silencio musical de meses. En Connexion, canción que forma parte de su disco, seguimos escuchando este toque misterioso característico de Zayn, aunque esta vez apuesta por una melodía más tranquila. Su letra habla de esa conexión que siente por la persona a la que ama (¿Gigi Hadid? Probablemente).

Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club. La cantante también ha vuelto, y no solo para anunciar el tracklist y la portada de su séptimo álbum de estudio. Adelanta los sonidos de este con este sencillo, en el que sigue siendo fiel a su esencia vintage. La canción vuelve al estilo poético dela compositora.

Danny Romero, Nil Moliner - Se Me Va. Con el sonido de la guitarra y una fusión de pop y urbano, estos dos artistas se unen en un tema de lo más pegadizo. Le cantan a esa persona a la que aman y que está lejos. ¡Se les va la cabeza por ella!

Otros de los que no han podido evitar deleitarnos con sus temazos son Natti Natasha y Prince Royce con Antes Que Salga El Sol, Sen Senra con Tumbado En El Jardín Viendo Atardecer y Nicky Romero, Timmo Hendricks y David Shane con su Into The Light.