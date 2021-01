¿Volverá Chuty a la FMS de España y a la Red Bull en 2021? El MC nos responde

Chuty ha demostrado ser una especie distinta a los humanos cuando se sube a un escenario para improvisar. Sus palabras salen de su mente a una velocidad indescriptible, creando frases poéticas que ha dejado boquiabierto a más de un contrincante. Ahora, además, ha llevado su talento a los videojuegos de la mano de Valorant.

El madrileño se ha ganado el cariño de los seguidores de las batallas de gallos, y es por ello por lo que cada año se preguntan si podrán disfrutar de su talento y agilidad mental en algunas de las competiciones más importantes de este deporte mental. De momento, y debido a su positivo en coronavirus, todos nos quedamos con las ganas de ver su participación en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos de 2020 en España.

Pero, ¿significa esto que no se presentará tampoco a la de 2021? Hablamos con Chuty acerca de su futuro cercano en las competiciones y de cómo vivió él la Internacional de este año.

Pregunta (P): Todos nos quedamos con ganas de verte en la Nacional de este año. ¿Vas a volver a la del 2021?

Respuesta (R): Pues la verdad que es algo que no sé porque al final para esta competición de esta magnitud necesito enfocar varios meses de mi vida en prepararme, tanto física como mentalmente. Esta vez lo tenía muy claro porque habíamos tenido un año mucho más liberado de calendario, compromisos y tal. Entonces me he podido permitir estar dos o tres meses entrenando en serio, con una disciplina, para llegar en un buen estado de forma e intentar dar el papel que me gustaría dar en este tipo de competiciones. Ahora, este año, parece o se prevee que para cuando pudiese ser esta Nacional pues ya puede haber bastantes cosas. No sé qué disponibilidad voy a tener ni que libertad de calendario voy a tener para poder planteármelo. La verdad es que no lo sé. Ya puestos a esperar tampoco sé si me haría más ilusión volver estando todo como está o volver en un momento en que la gente pueda disfrutar de este regreso. Queda tanto y cambia últimamente todo que no quiero meterme en esa tesitura. Estoy intentando trabajar en lo que tenemos actualmente.

P: ¿Viste la Internacional? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?

R: Sí. Se mezclan muchas sensaciones. La primera es siempre que quieres estar ahí porque sabes que hay gente muy buena. Verlos competir te motiva también para tú también querer. Entiendo que a mucha gente que le chocaba que algunos diesen más nivel y otros menos, pero como competidor entiendes que nosotros desde casa estamos viendo unas imágenes, unos escenarios increíbles... Pero al final ellos están viendo ese panel verde que, si ya improvisar y tener la mente concentrada en decir buenas frases y que todo rime te tienes que meter en el ambiente... Fue una internacional con sorpresas, sobre todo, Bnet era uno de los favoritos, y no llegó. Después, en la final, creo que todos pensábamos que el que saliese de Azcino y Skone en semifinales iba a ser el que ganase. Pero el freestyle es así. No gana el mejor sino el que mejor lo hace. Rapder tuvo un dia increíble y lo hizo muy bien. Todos nos alegramos por él porque también es un competidor que necesitaba algo así. Enhorabunea para él.

P: ¿Y a la FMS? No has estado en la del año pasado. ¿Qué hay de 2021?

R: Decidimos no estar. De momento pensando igual. Como te digo, cambia todo tanto en tan poco tiempo que no lo sé. No ha habido ningún punto grave ni de desencuentro entre la competición y nosotros como para decir que no vamos a estar. Es una competición que a mí me gusta mucho y yo sé que la gente que me sigue y sigue la competición es consciente de la buena relación que tengo con ella en sí como tal. Siempre me ha gustado. Quién sabe. Ojalá. Yo como competidor que piensa seguir en activo me gusta estar en las competiciones que son tan top y guay. Como te digo, también los temas de calendario no dependen tanto de nosotros. Cuando llegue el momento ya veremos.

P: ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando improvisas en un escenario?

R: Pues la verdad es que ni lo sé. Yo antes de competir me pongo bastante nervioso porque no sé cómo va a salir ni nada. Y me preocupa hacerlo bien. Hay mucha gente que se desplaza para vernos, hay muchos que trabajan para pagar sus entradas. Hay un compromiso, una exigencia que va más allá de querer ganar y competir. Se mezclan muchas coas. Subo súper nervioso. Y cuando llega el momento de decir “ya”, es como que me sale solo. Se me quitan los nervios de golpe, me apetece mucho hacerlo. Cuando termino, no me acuerdo de nada. He estado intentando hacerlo tan bien que no me acuerdo de nada. Es súper raro, la verdad. Al final en mi vida normal soy muy diferente a como soy encima de un escenario, entonces cuando me toca subir, que es cuando piensas que es el momento de cambiar a MC, me cuesta bastante.

P: ¿Qué le espera a Chuty en 2021? Has dicho en Twitter que ni puedes dormir por pensar en lo que se viene.

Segundo día consecutivo sin poder dormir 🤦🏻‍♂️



Se vienen proyectos y cosas que no me dejan la cabeza tranquila. Que ganas... 🙏🏻 — Chuty (@chutyvk) January 17, 2021

R: Muchas cosas, la verdad. Es algo que dicen todos los artistas, pero de verdad creo que es un año que puede ser dado a ello y que si no se cumple todo lo que ha salido es porque se va a qudar para el año que viene. Toda la gente que tiene un proyecto que proponernos, o nosotros que tenemos proyectos personales y demás que no se han podido hacer por toda la situaciín del 2020, se juntan. Tú normalmente tienes "x" proyectos en un año, cosas que quieres hacer o te proponen… esto es juntar muchas cosas. Ahora todos estamos todavía muy calmados en casa, haciendo cosas puntuales, pero cuando se pueda volver a la rutina se van a juntar muchas cosas y sobre todo en muchos ámbitos diferentes. Es algo que me gusta bastante. Principalmente competir, obvio. Me gusta mucho competir. Me siento competidor y es algo que voy a seguir haciendo. Voy a seguir sacando música. Hay varios proyectos que no te puedo decir porque no quiero meter la pata. Ya te digo, espero que cada dos meses, como muy tarde, vayamos pudiendo dar una noticia muy importante. No es el típico tweet de: "uf me he levantado perozoso. No se qué poner. Llevo días sin escribir, qué pongo". No, creo que de verdad hay movimiento y espero que la gente que me siga reciba todos y cada uno de los proyectos con el cariño que se está poniendo. Suelen hacerlo así que no me preocupo.

Así de ilusionado, esperanzado y dubitativo se presenta Chuty en este 2021 que aún despierta muchas confusiones a nivel mundial. No obstante, lo importante es comenzarlo con la mente llena de aquello que te hace feliz. En el caso del gallo es, obviamente, la improvisación.