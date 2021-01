Chuty sobre ‘Radiante’, su canción para Valorant: “Al principio me preocupaba”

Con un estilo único y sin perder su esencia, Chuty ha colaborado en una de las promesas de Riot Games: el shooter estratégico Valorant. Lo ha hecho al ritmo de Radiante, una canción de ritmos de rap cuyos sonidos son capaces de hipnotizarte desde el primer instante.

Sin duda es uno de los proyectos con los que más ilusión ha comenzado el madrileño el 2021. Y es que Chuty se considera todo un apasionado de los videojuegos, por lo que tener la oportunidad de formar parte de uno, al menos musicalmente y en un videoclip, es todo un privilegio.

En LOS40 hemos charlado con él, no solo sobre su posible regreso a FMS y las competiciones de Red Bull, sino también de este proyecto que demuestra su versatilidad profesional.

Pregunta (P): Gracias Sergio por estar con nosotros. Lo primero de todo. ¿Cómo estás? Pasaste el COVID...

Respuesta (R): Por suerte ya pasó. Encima no me lo esperaba, era asintomático. Fue un palo. Fue tres días antes de la Nacional y fue un palo. Pero bueno, ya estoy bien, recuperado, trabajando en varios proyectos que teníamos pendientes tanto en esa época que tuve que hacer un mini parón, como en cosas nuevas que ya van saliendo. Y nada, pues otra vez con ganas de seguir haciendo cosas.

P: Ahora te has unido a Riot Games en Valorant. ¿Cómo fue el momento en que te llegó la propuesta de colaboración?

R: Se puso en contacto conmigo mi representante. Me comentó que la gente que trabajan en Riot Games, en Valorant en concreto, querían trabajar con nosotros y tenían en mente hacer esto, la canción. Me preguntó cómo lo veía y demás. Sabe que yo soy muy aficionado a los videojuegos. Yo le dije que claro, que íbamos a mirarlo para ponernos con ello. Al principio me daba un poco de cosa porque tenía ilusión pero también me preocupaba. Es un juego que viene de la compañía que viene y que es grande dentro de lo suyo. Tiene el LoL, el Valorant, etc. Es un compromiso pero en cuanto me llegó me hizo mucha ilusión. Como fan de los videojuegos me gustó, y aceptamos de primeras.

P: ¿Cómo te pusiste manos a la obra con el tema?

R: Al principio fue muy complicado porque a Valorant todavía no había jugado. Todavía no tenía ordenador en el momento de la creación de la canción. Uno de los puntos que más me preocupaba sobre todo era que cuando escuchase la canción la gente que jugaba a Valorant, no tuviesen esa percepción de ser un mero encargo. Nos pasaron toda la información del juego, una guía completísima, y luego estuve en contacto con Black, que es un creador de contenido y jugador de Valorant. La verdad que me ayudó mucho. Me aclaró todas las dudas que tenía. Fue meterme e ir creando poco a poco. Estuvo muy bien. Al principio era mucha información de golpe pero, ya te digo, al final fue rápido. El proveedor estuvo bastante bien.

P: ¿Y del videoclip? Te metes literalmente en el videojuego. ¿Qué es lo que más te impresionó de su grabación?

R: En los videoclips siempre el que te lo va a hacer tiene un poco la idea. Pero bueno, suelen ser mucho rapeo a cámara. Es más lo que es la vida real en sí. Aquí no. La gente de Black, que fueron los que se encargaron de hacer el videoclip, se nota que eran muy seguidores del juego porque ambietaron muy bien los escenarios. Estuvimos todo el día allí. Me llamó la atención lo cuidadosos que eran en detalles. La verdad que trabajar con gente que le pone ilusión te motiva. Fue como muchas partes poniendo muchas ganas. Todos estábamos deseando ver cómo era el resultado final. Después vi el videoclip y fue una locura.

Chuty en el rodaje de 'Radiante' / Foto cedida por Valorant

P: Valorant trata de superar diversos enfrentamientos y oponentes. ¿Cuál ha sido para ti el momento más difícil de tu trayectoria en el freestyle?

R: El año lo que ha sido en general y la situación que estamos viviendo es complicado. Tenemos un parón y unos experimentos muy fuertes. Sobre todo nosotros también, a partir de todo lo que hacemos en España, también en Latinoamérica solemos competir muy seguido y hacer muchas cosas. Ahora es casi impensable. A parte de eso, pues supongo que cuando me afectó directamente hace unos meses. Estaba justo en un hotel concentrado para competir y enterarte de que no puedes competir porque tienes COVID... Encima asintomático, que no te lo ves venir. Es un palo.

P: ¿Recuerdas algún oponente que te lo ha puesto muy difícil?

R: Hay mucha gente. Hay mucha gente muy buena. Los principales, los rivales de siempre, son Mau (Aczino) de México y Skone de España, que son dos competidores que llevan muchos años en la élite del free y parece que seguirán ahí arriba. En principio mis dos oponentes más directos son ellos.