Miguel Ángel Silvestre y su nueva conquista: “No sé si estoy más enganchada a esto o a los Bridgerton”

“Emociones fuertes”. Es el titular que destaca en una de las últimas entrevistas que ha concedido Miguel Ángel Silvetre. Y es que el actor vive un momento profesional muy dulce. En HBO podemos ver su trabajo en 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia y, en breve, también podremos verle en Sky Rojo en Netflix.

Y no, no es el rojo el color que está tomando protagonismo en su vida sentimental últimamente. El rosa ha tomado protagonismo gracia a su idilio virtual con La vecina rubia. Ya comenzaba el año asegurando que iba a apostar por su historia y parece que va a cumplir, porque no se rinde.

Este fin de semana, ha dejado claro que, si en las fotografías de la entrevista de esa revista vestía de rosa, era por ella. Los que conocen a la influencer saben que el rosa y el brilli brilli inundan su vida.

“Es el color rosa el color preferido de @lavecinarubia? Esta foto es una declaración de intenciones para que digas que sí a tomarte un café conmigo”, explicaba el actor. Y claro la respuesta no podía ser más que una para los que son amantes de los finales felices: “SÍ, QUIERO. 🙊”.

Una historia con seguidores

Parece que esta historia de amor virtual tiene a muchos enganchados, cuando ya sucedió cuando en lugar de Miguel Ángel Silvestre, era Jon Kortajarena el crush de La Vecina Rubia. Lo que está claro es que no podemos poner en duda su buen gusto con los hombres. Los mensajes sobre esta nueva pareja y su posible encuentro para tomar café no se han hecho esperar.

“Podemos ir a mirar?”.

“No sé si estoy más enganchada a esto o a los Bridgerton”.

“Pero por favor que alguien saque a esa mujer de casa!!!”.

“Al final me voy a poner celosa con la bromita ya 😂”.

“Casaos ya porfa”.

“Está historia engancha!! En un futuro ya veo una serie de esta historia”.

Aunque La Vecina Rubia tiene un nuevo idilio, hay algo que no cambia y es su empeño en permanecer en el anonimato. ¿Lograremos algún día saber quién se esconde tras esta Barbie tan querida?