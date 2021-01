Un directo de twich muestra la dura realidad a la que se enfrentan muchas mujeres gamers

No hay nada como coger tu videojuego favorito y desconectar completamente de la realidad. La comunidad gamer, formada por millones de jugadores y jugadoras alrededor del mundo, lo sabe bien. Además, desde hace años, algunos de ellos deciden compartir a través de vídeos sus partidas con la comunidad. Desde hace unos meses, esto es mucho más sencillo gracias a la plataforma de streaming Twitch, la plataforma de streaming favorita por los creadores y creadoras de contenido.

Miss Andie, una gamer que lleva años compartiendo algunas de sus partidas, es una de las pocas mujeres españolas que triunfa en este sector. La joven murciana que ha creado una gran comunidad con sus seguidores y seguidoras todavía tiene que enfrentarse a episodios bastante machistas cuando juega online.

Este mismo domingo, 24 de enero, la joven se encontraba jugando a Egoland, un servidor grupal y privado del videojuego Rust. En él, los youtubers gamers más famosos del panorama español juegan a sobrevivir.

Miss Andie estaba jugando en este servidor cuando tuvo que escuchar diversos comentarios machistas entre Cheeto y Tense. La joven subió un fragmento a Twitter de la conversación que tuvo lugar y donde se le acusó de “maleducada”. ¿La razón? Puso freno a ese tipo de comentarios.

“Van a ser derruidas”, dice Tense hablando del juego. “Sí, sí, y mi coño también”, dice Miss Andie con una expresión muy común. Es entonces cuando empieza el momento incómodo: “Tu coño cuando quieras y cuando no también. Tú tranquila, aquí le damos faena”, contestó Tense.

La youtuber Sarinha, que también estaba en la partida, aseguró que aquel comentario estaba fuera de lugar. Miss Andie no quiso darle más importancia y lo dejó correr.

Es entonces cuando el youtuber Cheeto se metió con otro desafortunado comentario: “Una le ofrece su coño y el otro le dice ‘cuando quieras’”. Lo curioso del asunto es que es Tense quien empieza a cabrearse y se pone nervioso contra Miss Andie y Sarinha, amenazando con irse en mitad de la partida.

Tense ha continuó hablando, metiendo más la pata si cabe: “Te he dicho ‘te doy trabajo si estás en paro y si no quieres también”. Su compañero Cheeto tampoco respondió muy bien: “Yo estoy de acuerdo en que Miss Andie ha sido una maleducada y Tense no ha tenido un comentario afortunado”.

Fue en ese momento cuando Miss Andie saltó, ¡y con razón! “Ahora es mi culpa. Los tíos si podéis decir ‘mis cojones’ pero yo no puedo decir eso”. Cheeto, cambió las palabras de Miss Andie porque, tal y como ha dicho después, no las escuchó bien: “No has dicho 'mi coño', has dicho 'cómeme el coño'. Me suda la polla, yo estoy jugando y me estáis entreteniendo”

Cheeto se disculpa

Tras ver la que se había liado y que su nombre fuese trending tipic, Cheeto ha acudido a redes sociales para disculparse públicamente con Miss Andie y Sarinha. “Solo puedo pedir disculpas y condenar la actuación de Tense y el comentario”, ha dicho el joven.

El youtuber ha continuado explicando que el chat entre Tense y Miss Andie le llegaba de lejos y no pudo escuchar la frase entera: “Yo puedo escuchar 'coño' y mi cabeza recompone qué es lo que ha sucedido. "Entiendoo 'cómeme el coño' y el otro dice 'cuando quieras'. Yo no escucho entera la conversación.”

Para terminar, Cheeto asegura que no se va a conectar más a Rust ni a Twitch porque no tiene más ganas.

Sarinha y Miss Andie tienen que hacer frente a críticas

Tanto Sarinha como Miss Andie no solo han tenido que escuchar este tipo de comentarios en le juego. Una vez que ha sucedido esto, las dos jóvenes han recibido varias críticas por haberse “cargado Egoland”.

Las youtubers hablaron de la importancia que han sentido a tener que leer esa clase de comentarios.

“¿Nosotras nos cargamos la serie por denunciar un comportamiento lamentable? CALLADITAS NO”, escribió Sarinha denuncuando la situación. Por suerte, por cada comentario hater, las jóvenes han recibido diez de apoyo. Y es que esta clase de comportamientos machistas que está tan intrínseco en la sociedad tiene que acabar.