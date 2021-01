Muere Larry King: Madonna, Mariah Carey, Antonio Banderas y el mundo del entretenimiento lloran su pérdida

Larry King, el inconfundible presentador estadounidense de la CNN, ha fallecido este fin de semana a los 87 años en un hospital de Los Ángeles. Como ya informamos a comienzos de año, el periodista y locutor había sido ingresado tras haberse infectado de coronavirus. Y aunque la causa de la muerte aún no ha sido precisada, los principales medios estadounidenses dan por hecho que King es una nueva víctima del virus.

"Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, presentador y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a la edad de 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles. Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios mundiales hacia Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor. Ya fuera entrevistando al presidente de Estados Unidos, a un líder extranjero, a un famoso, a un personaje plagado de escándalos o un hombre común, a Larry le gustaba hacer preguntas breves, directas y sencillas. Creía que las preguntas concisas generalmente proporcionaban las mejores respuestas y no estaba equivocado en es creencia" explicaba el comunicado oficial hecho público en todas sus redes sociales.

Larry King fue una leyenda de la televisión estadounidense. Comenzó siendo disc-jockey en un local de Florida y poco a poco fue progresando hasta cubrir eventos y entrevistas en una radio local como periodista profesional. Tras ser reclutado por un cazatalentos, acabó presentando el programa radiofónico The Larry King Show desde 1978 hasta 1994, que se convirtió en un éxito a nivel nacional. La fama del programa le abrió las puertas a que la CNN lo contratara para saltar a la televisión. A sus 52 años, se convirtió en una auténtica estrella televisiva gracias al programa Larry King Live, que tenía una audiencia internacional.

Muchos de sus entrevistados así como diferentes personajes de la industria del entretenimiento, ya sea cinematográfico, musical, televisivo, deportivo..., han querido rendir el último homenaje al popular periodista a través de sus redes sociales.

Madonna, Mariah Carey, Antonio Banderas, Charlie Puth, Boy George, Sheryl Crow, Flo Rida, David Hasselhoff, Akon, Barbra Streisand, 50 Cent, Paris Hilton... son solo una pequeña muestra de la enorme lista de artistas que se han despedido de Larry King. La industria del entretenimiento llora su pérdida. DEP.

Rest In Peace Larry King. What a wonderful life and an iconic career. I'm grateful to have known him. My heartfelt condolences to his loved ones and family ❤️ pic.twitter.com/uz3uavWehj — Mariah Carey (@MariahCarey) January 23, 2021

We have lost an iconic legend today, his ex wife Shawn was the very first guest star on Knight Rider. He was the man! #LarryKing pic.twitter.com/CXHmDPWll5 — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) January 23, 2021

I will forever be grateful to Larry King for having me on after my bout with breast cancer. He was so respectful. There was no one like him. May he Rest In Peace. #LarryKing @kingsthings — Sheryl Crow (@SherylCrow) January 23, 2021

It was an honor to have met you. Rest In Peace @kingsthings pic.twitter.com/Xrzjw4BsEP — Charlie Puth (@charlieputh) January 23, 2021

He was one of a kind! May he Rest In Peace. #LarryKing pic.twitter.com/cN5amzQuDr — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) January 23, 2021