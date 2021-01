Omar Ayuso reconoce que ‘Élite’ ha hecho posible su nuevo proyecto en el que debuta como actriz una cantante

Élite ha sido una de esas series que nos ha descubierto a una nueva generación de actores y actrices de nuestro país que no solo han revolucionado las redes sociales sino la escena interpretativa de nuestro país. Esta serie les ha dado a muchos de ellos popularidad y nuevas oportunidades.

Omar Ayuso se desmarcó como uno de los que más prometía como icono de estilo y actor polifacético. Y no está defraudando. Acabamos de saber que está en pleno rodaje de Matar a la madre, el corto en el que por primera vez firma la escritura, dirección y producción del proyecto.

“Ser Omar Ayuso y haber protagonizado Élite te abre muchas puertas, medios esenciales para sacar un proyecto adelante en un momento tan difícil. Desde la propia capacidad económica para abrir una productora y auto producirme, a acuerdos con marcas... Esto siempre me ha generado conflictos internos, hasta que lo coloqué y me acepté: soy conocido, sí, y la fama tiene cosas preciosas y cosas desgraciadamente no tan bonitas”, confesaba en una entrevista con Vogue.

Le ha costado enfrentarse a sí mismo, pero ha salido victorioso y el proyecto está en marcha. Ya ha publicado las primeras imágenes en la que le vemos a los dos protagonistas que ha escogido para su historia. Él es Iván Pellicer y ella, Ana Fernández-Villaverde, la cantante de La bien querida.

Debut como actriz de una cantante

Es el debut como actriz para esta cantante, una de las favoritas de Ayuso. “Siempre me ha generado mucha intriga”, admitía en esa misma entrevista, “hace unos meses, hice un vídeo casero para Instagram sobre el Madrid fantasmal de la era pandémica. Se me ocurrió proponerle que compusiera una canción original inspirándose en las imágenes para emplearla como banda sonora del vídeo, y me llamó al instante para decirme que sí. A los dos días me citó en su casa para mostrarme lo que había compuesto, me invitó a un té y hablamos de muchísimas cosas. El flechazo fue tal que le propuse leer el guion de este corto, y no tardó en acceder. Es una tía increíble”.

Sin duda, se trata de un proyecto muy personal, un drama psicológico que respalda la productora Colegas que ha fundado Ayuso junto a varios compañeros de la facultad. Todo queda en sus manos.

Al cartel, se unen también Greta Fernández, Julia de Castro, Jorge Clemente y Mariona Terés. Y ha contado con un importante equipo técnico y artístico entre los que destaca Ricardo Cavolo, el autor que creó el tatuaje con forma de ojo encerrado en un corazón ardiente que luce el actor, ahora director, en su mano.