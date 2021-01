La decisión más difícil de la serie ‘Mujer’ en Antena 3: ¿triunfará el amor entre Bahar y Sarp?

La historia de Mujer no puede estar más interesante, por eso los espectadores están esperando ansiosos ver los tres nuevos capítulos de la serie turca que Antena 3 emitirá esta semana. Y es que la cadena apostará de nuevo por una triple sesión y, por lo tanto, habrá un episodio el lunes (25 de enero), otro el martes (26 de enero) y otro el miércoles (27 de enero).

Esta semana, además, la audiencia será testigo de la decisión más importante de Bahar. Todavía no hay final feliz para la protagonista de este fenómeno de masas y en los capítulos que veremos tendrá que decidir de una vez por todas qué hace con Sarp.

"Bahar ante la decisión más importante de su vida", se escucha decir a una voz en off en un anuncio de Mujer donde también aparece Bahar confirmando una ruptura que podría poner patas arriba los cimientos de la serie: "Sarp y yo hemos terminado para siempre". ¿Será verdad?

¿Qué pasará esta semana en 'Mujer'?

Bahar no está bien (menuda novedad). Descubrió de la peor forma posible que Sarp, el amor de su vida, tiene otra familia. Por si fuera poco está siendo acosada por Münir. Sin embargo, la protagonista de Mujer volverá a contar con la ayuda de Arif y Enver, que harán todo lo necesario para asegurarse de que Bahar y sus hijos no corren ningún peligro.

Además, Bahar está muy enfada y no duda en contarle a Ceyda y Arif todo lo que le pasó en el hotel. ¡Ya basta de secretos!

Y esto no es la única baza que jugará Mujer esta semana. Al mismo tiempo, Sirin y Suat, que no pueden ser más malos, celebran lo bien que ha salido su plan maestro. También está satisfecha Piril, aunque hay algo que la sigue atormentando: Sarp está locamente enamorado de Bahar y no quiere que su marido se entere de todo lo que está pasando.

'Mujer' sigue sumando éxitos

El último capítulo de Mujer, que se emitió el pasado miércoles 20 de enero, volvió a liderar su franja de emisión después de otorgar a Antena 3 un fantástico 20,3% de cuota de pantalla, superando los 2,2 millones de espectadores (2.231.000). Estos datos vuelven a demostrar que esta serie 'made in' Turquía tiene un público muy fiel que seguirá la historia de Bahar hasta el final de sus días.