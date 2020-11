‘Mujer’: ¿cuántos capítulos quedan para el final?

Mujer, el fenómeno turco que se emite los lunes y martes en Antena 3, sigue manteniendo en vilo a media España. La serie protagonizada por Özge Özpirinçci se estrenó el pasado 5 de julio y, a día de hoy, continúa con éxito en la cadena principal de Atresmedia. Todos quieren saber cómo va a terminar la historia de Bahar, pero para eso todavía queda mucho.

¿Cuántos capítulos quedan para el final de Mujer? Muchos espectadores se hacen esta pregunta al ver cada semana que las tramas de esta telenovela se complican más y más. Pues bien, tenemos que decir que el desenlace no está cerca porque todavía queda mucho que contar.

Mujer consta de tres temporadas: la primera tiene 32 capítulos, la segunda otros 32 y la tercera solo 17. Sin embargo, Antena 3 quiso aprovechar su éxito y alargó la emisión de este título de ficción. ¿Qué hizo? Dividir cada capítulo en dos partes. De esta manera sacan 64 entregas de la segunda temporada y 34 de la tercera.

¿Cuántos capítulos faltan para el final?

Este lunes 30 de noviembre, Antena 3 emitirá el segundo capítulo de la segunda temporada de Mujer. Por lo tanto, todavía quedan por ver 60 episodios de la segunda y los 34 de la tercera. ¿Que cuántos capítulos faltan entonces para el final? Un total de 94. Hay Mujer para rato. Y es que si la ficción turca sigue manteniéndose en audiencias, Antena 3 seguirá con su emisión durante los próximos tres meses.

¿Dónde puedo ver 'Mujer'?

Mujer se emite en Antena 3 todos los lunes y martes en horario de máxima audiencia. A partir de las 22:45 horas, justo después de El Hormiguero, la cadena programa cada semana dos episodios nuevos de este fenómeno turco. Además, puedes seguir la serie en la plataforma de pago de Atresmedia: Atresplayer Premium.

El éxito de 'Mujer' en todo el mundo

Mujer traspasó fronteras poco después de su estreno en Turquía, vendiéndose en más de 65 países. Esta serie, que se basa en una ficción japonesa (Woman: my life for my children), tuvo una gran acogida en todo el mundo, destacando especialmente en los mercados de Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, entre otros. Además, cuenta con el reconocimiento de los más entendidos. En los últimos años, Mujer ha tenido una fuerte presencia en varios certámenes, como en los Tokyo Drama Awards o los Premios Altın Kelebek.