Ana Fernández y su desnudo integral se convierten en una obra de arte

“Me han pintado entera 🎨 👩🏼‍🎨”. Con estas palabras Ana Fernández presentaba su desnudo integral para convertir su cuerpo en un lienzo. Se ha sometido a una larga sesión de body painting aunque no ha desvelado el motivo.

Su chico, el cantante de Marlon, ha compartido un mensaje que no deja claro si le gusta el resultado o no: “Cariñoo pero dónde estás? ven al salóooonnnnn que estamos aquí 🐶🐶🐶🐶🐶😍💗”.

Otros han sido más claros con lo que piensan de esta nueva aventura de Ana. En general, ha recibido muchos aplausos y piropos.

Elena Furiase: Maravilla!!!

Lidia San José: Wow! Me flipa!!!!!!!! 😍

Ana Risueño: 😍😍

Nuria Roca: Wowwwwww😍😍😍😍

Lydia Bosch: Preciosa 😍😍😍❤️

Andra Molina: Culín 🍑🧡

“La belleza comienza con la decisión de ser uno mismo”, compartía la actriz poco antes. Y parece que es lo que hace, ser ella misma y apostar por el arte. Últimamente la habíamos visto retirada, como manda la pandemia, disfrutando de la nieve. Hasta la vimos convertida en Elsa, de Frozen.

Saliendo del encierro

Eso sí, en la medida de lo posible abandona ese aislamiento. Eso nos permitió verla en los pasados Premios Forqué, su primera alfombra roja del año.

En cuanto a su estado de ánimo, ella misma lo describía, hace apenas una semana, recurriendo a un poema de Defreds: “Detrás de esa sonrisa que esconde miles de miedos del pasado, encuentro tus ganas de no rendirte nunca. Has esquivado trampas, bombas nucleares y palabras inventadas. Has buceado entre pirañas que creían conocerte sin tener ni idea de lo que pasa por tu mente cuando las luces se apagan...Y seguirás viviendo por sensaciones. Temblando hasta las 5 de la mañana. Poniendo fechas que suenan lejanas. Poniendo ganas de las que nunca se acaban. Sin saber a dónde te llevarán. Sin querer nunca pararlas”.

“Tengo ganas de ti”, respondía su chico a este poema. No sabemos a dónde nos llevará esta pandemia que cada día nos deja más restricciones, pero, lo que está claro, es que la actriz cuenta con buena compañía y ganas de seguir haciendo cosas.