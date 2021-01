Yelimar Moreno comparte su historia de superación en ‘Maestros de la costura’

Maestros de la costura ha vuelto con una nueva edición que volverá a poner a prueba a varios aspirantes que quieren convertirse en grandes modistos. Una de las concursantes que ha llamado la atención es Yelimar Moreno y lo ha hecho por la historia de superación que ha compartido con Eugenia Silva delante como invitada en este primer programa, Raquel Sánchez Silva y María Escoté.

Yelimar tiene 31 años y vive en Barcelona, aunque es venezolana. En su país estudió publicidad y trabajaba como modelo, pero su vida cambió completamente hace seis años cuando ella y su marido sufrieron un atraco que les dejó en silla de ruedas. Pero lo suyo no es una historia triste, es una historia de superación porque perder una pierna no acabó con sus sueños y sus ganas de seguir adelante.

“Soy Venezolana, soy de Caracas y para nadie es un secreto que en mi país las cosas son complicadas y más con una discapacidad”, confesaba. Pero eso no la hizo decaer. De espíritu luchador asegura que “las limitaciones están en nuestra mente”.

No dudó en compartir su aterradora historia que, lamentablemente, es la historia de mucha gente en su país. “Mi esposo y yo, hace 6 años, sufrimos un accidente de tránsito y nos cambió la vida completamente”, empezaba su relato.

“En Venezuela es muy frecuente que cuando vas en la autopista te lanzan objetos para ocasionarte accidentes, para robarte y fue lo que nos hicieron a nosotros y perdimos el control del coche. Nos estrellamos de frente con unas columnas de un tren que está en construcción. Estas personas nos robaron y luego se fueron”, explicó sobre un suceso que marcó su vida.

Una actitud positiva

Reconoce que verse en una silla de ruedas y sin la pierna derecha fue duro al principio. Pero prefirió ser positiva y ahora luce su prótesis con orgullo y tiene una vida feliz junto a su marido y su hijo. Desde luego, la prótesis no ha sido un impedimento para entrar en el programa que seguía como espectadora desde la primera edición, cuando lo veía en su país.

“En ningún momento lo dudé, entro con mi prótesis porque me encanta que la vean. Al principio sufrimos un poquito de discriminación, la gente te mira… y un día dije, ‘no me pasa más’. Comencé a exhibir mi prótesis, y camino por la calle con mi prótesis, me encanta que me vean. Quiero que se integre más en la sociedad, que no camines y te vean como ‘mira, qué extraño’. Tiene que ser algo normal porque no soy la única que lleva una prótesis en el mundo. Me siento super bella con ella y creo que eso es importante”, aseguró.

Y los maestros alabaron su actitud y le pidieron que luchara, porque el paso por el programa no es fácil.