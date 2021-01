La niña de la serie ‘Mi Hija’ (Antena 3) se atreve a cantar en español gracias a Luis Fonsi

No cabe duda de que una de las claves del éxito de Mi hija, la nueva serie turca que arrasa en Antena 3, es Öykü, la pequeña protagonista de esta historia. Y es que el personaje, a pesar de todas las calamidades que tiene que padecer, desborda carisma y genera mucha ternura entre los espectadores.

Esta niña tiene muchas cosas en común con Beren Göyilditz, la jovencísima actriz elegida para interpretar este papel. A sus 11 años es toda una estrella en Turquía y otros muchos países del mundo donde se han visto sus series. Al igual que Öykü, Beren también tiene una personalidad arrolladora y no deja de sorprendernos en redes sociales.

A su corta edad, la actriz cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. Su popularidad se la debe sobre todo a Madre, otra ficción turca de éxito, y Mi hija, que es la serie que ahora está protagonizando en Antena 3. Su perfil en la popular plataforma está gestionado por su madre, pero ella actualiza diariamente para tener entretenidos a sus followers. Y lo consigue.

La protagonista de 'Mi hija' canta 'Despacito'

Beren Göyilditz no solo publica cosas de trabajo y selfies graciosos, también se atreve a compartir algunas de sus otras pasiones, como la música y el baile. Precisamente gracias a la música hemos podido escuchar a esta artista hablar en español. Fue durante un directo cuando demostró su conocimiento del idioma cantando el tema más icónico de Luis Fonsi: Despacito.

La prota de 'Mi hija' cantando en español

Por lo que vemos, la niña está a punto de irse a dormir, pero no sin antes darle las buenas noches a sus fans con este hit. Canta algunas frases, incluso baila un poco durante esta breve actuación. Sin duda, una prueba más de su carisma y ese buen rollo que siempre trasmite por redes sociales.

Ya cantó en 'La Voz'

No es la primera vez que escuchamos a Beren cantar. Hace ya un tiempo que la joven se presentó a la versión turca de La Voz, sorprendiendo a todo el público. Para la ocasión, eligió Shape of You, un tema de Ed Sheeran.Y ojo, porque consiguió que los cuatro coaches del programa se dieran la vuelta.

'Mi hija' sigue triunfando en España

Música aparte, Beren Göyilditz sigue triunfando en España gracias a Mi hija. La ficción ha conseguido fidelizar a su audiencia, que no se pierde el capítulo que Antena 3 emite cada domingo. El último episodio, sin ir más lejos, anotó un 15% de cuota de pantalla y congregó a 2.385.000 espectadores, siendo una de las ofertas más vistas de la noche.