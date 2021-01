¿Por qué triunfa la serie ‘Mujer’ en Antena 3 y no ‘Love is in the air’ en Telecinco?

Parece que las series turcas han llegado para quedarse. Al principio, los grandes grupos de comunicación, Atresmedia y Mediaset España, decidieron comprar los derechos de estos culebrones para sus canales temáticos. Sin embargo, el inesperado éxito de Mujer en Antena 3 ha hecho que cambien las prioridades en la televisión en abierto, aunque no todos consigan los mismos resultados.

'Mujer', el primer gran éxito turco

Para entender todo el fenómeno que se ha creado con las telenovelas turcas tenemos que echar la vista atrás, concretamente hasta julio del 2020. Y es que fue en verano cuando Antena 3 decidió estrenar Mujer en su prime time como parte de una estrategia con la que impulsar su posterior emisión en Nova, canal dedicado sobre todo a este tipo de contenidos. El estreno de Mujer registró un 12,7% de cuota de pantalla con 1.366.000 espectadores. A priori, no es un gran dato, pero para ser verano, que el consumo está bajo mínimos, no está nada mal. Además, la serie lideró su franja de emisión.

Lo realmente curioso, sin embargo, fue el comportamiento que experimentó Mujer a continuación. Fue sumando adeptos cada semana, ganando más audiencia conforme iban emitiéndose nuevos capítulos. Tanto es así que la cadena decidió mantener su emisión en su prime time y la jugada le salió redonda, a juzgar por los resultados. A día de hoy, la historia de Bahar es seguida por cerda de 2,2 millones de espectadores.

'Love is in the air' busca triunfar en Telecinco

A Antena 3 le salió bien con Mujer y también con Mi hija, la otra serie turca que ha conseguido consolidarse en la parrilla de esta cadena después de probar suerte durante las Navidades. Sin embargo, Mediaset no ha tenido la misma suerte con Love is in the air, otro título 'made in' Turquía que buscaba alcanzar el mismo éxito que Mujer.

El grupo de comunicación optó por copiar la estrategia de su principal rival y estrenó Love is in the air en Telecinco después de una tremenda campaña promocional. Sin embargo, esta ficción, que cuenta la historia de un noviazgo 'comprado' entre una estudiante de arquitectura y un empresario buenorro, le cuesta sudor y lágrimas llegar al 10% de share en sus emisiones.

¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué funcionan las series turcas en Antena 3 y no las de Telecinco? Respondemos a esta pregunta en una nueva entrega de LOS40 Zapping, nuestro programa dedicado a toda la actualidad televisiva. ¡Dale al play!