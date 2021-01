Un mural gigante para recordar a Eddie Van Halen en su cumpleaños

Es una de las grandes pérdidas que sufrimos en el mundo de la música durante el pasado año. Eddie Van Halen estaba considerado como uno de los pioneros del heavy metal e influyó enormemente a toda una generación posterior. Fue el alma del grupo Van Halen y nos dejó en el mes de octubre a los 65 años, víctima del cáncer.

Su legado sigue siendo importantísimo, y los seguidores del rock lo recuerdan con fuerza. De hecho, ahora que se cumplen 66 años del nacimiento del guitarrista, va a ser homenajeado a lo grande. Eddie Van Halen será recordado con un mural gigante en el Guitar Center de Hollywood.

Después de muchos días y un gran trabajo por delante, el artista Robert Vargas inaugurará este proyecto que ha llevado a cabo para honrar a uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock. Lo ha titulado 'long live the king' (larga vida al rey).

"Están pasando momentos realmente especiales mientras creamos esta obra y lo estoy canalizando todo. Esto es para ti, Ed, y también para los fans", se puede leer al creador de este mural en la descripción de un vídeo subido a sus propias redes sociales. Ha sido un trabajo con mucho reflejo en internet, ya que ha compartido además varias jornadas de trabajo en directo a través de su Instagram.

Eddie Van Halen murió después de una larga lucha contra del cáncer durante muchos años. Él, junto a su grupo Van Halen, lograron inspirar a muchos otros artistas y dejaron una huella imborrable en el mundo de la música. Fue uno de los grupos más míticos de la historia, que alcanzó los primeros puestos de las listas de discos de rock más vendidos, especialmente entre los años ochenta y los noventa. Su single mas conocido, Jump, publicado en 1983, alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos, país del que es originaria la banda, Canadá e Italia.

Ese éxito catapultó a la fama a la banda liderada por los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, con David Lee Roth como vocalista. Hubo que esperar solo un año para 1984, el disco más exitoso de todo su carrera en el que sus solos tienen tanta o más importancia que sus letras. Canciones como Ain't Talkin' 'Bout Love, Runnin' With the Devil, And the Cradle Will Rock o Panama ya forman parte de su legado musical en la historia del rock.