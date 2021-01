Esta semana, Harry Styles vuelve a ser farolillo rojo con Watermelon sugar, canción con la que ha llegado hasta la octava posición de la lista de LOS40. Y en el número uno tenemos a C. Tangana, acompañado de La Húngara y El Niño de Elche, con Tú me dejaste de querer. Con ambas canciones empieza y termina el repaso visual a la lista de esta semana que tienes sobre estas líneas, y que también da cuenta del hito de The Weeknd, que es récord de permanencia con Blinding lights (53 semanas; más de un año) y la subida más fuerte con In your eyes (nada menos que una escalada de 12 posiciones, hasta quedarse en el #10). Dobletes, tripletes, la entrada de Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna al #37… Todo eso puedes disfrutarlo ahora también en imágenes.