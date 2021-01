C. Tangana manda en la lista de LOS40

Se estrenó en la lista de LOS40 en 2017 con Mala mujer, single que llegó hasta el puesto #14, y desde entonces su nombre no ha dejado de estar en boca de todos, en todas partes. Por su actitud, sus letras y su sonido, C. Tangana no deja indiferente a nadie, y lo ha demostrado una vez más con Tú me dejaste de querer, el tema que en tan solo nueve semanas le ha brindado su primer número uno en nuestro chart. Tras una subida de siete posiciones, esta inapelable mezcla de flamenco, bachata y sonido urbano en la que colaboran El Niño de Elche y La Húngara es desde este sábado 22 de enero el éxito más importante del país.

El propio Antón Álvarez (Pucho) ha descrito este tema como el “más importante” de su carrera. Salió como un cohete el pasado noviembre: 24 horas después de su publicación acumulaba ya 1,6 millones de reproducciones en Spotify, cifra récord. Ha sido también número uno de ventas en España, y el vídeo suma a día de hoy 72 millones de visualizaciones. En la pasada edición de LOS40 Music Awards —en la que Pucho fue galardonado como Mejor Artista Urbano—, El Madrileño y sus colaboradores nos dejaron una emocionante versión en directo de esta canción. Una trayectoria que no podía sino culminar con el número uno en LOS40; ¡enhorabuena!