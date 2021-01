La emotiva despedida en redes de Roberto Leal a Luis de Lama, concursante de ‘Pasapalabra’

Una de las tendencias de los concursos de televisión es la profesionalización de sus concursantes. Programas como Boom! o Pasapalabra son buena prueba de esta fidelización con sus participantes que pasan a casi formar parte de la plantilla. Los espectadores se familiarizan con ellos y viven sus triunfos y derrotas como si fueran suyos.

Como pudimos comprobar este martes es lo que ha pasado con Luis de Lama en el programa que presenta Roberto Leal. Llevaba desde el pasado 24 de septiembre manteniendo un duelo con Pablo Díaz. De hecho, ambos han conseguido hacer historia tras convertirse en la pareja con más duelos en el programa. Pero como buen humano, falló y tuvo que irse.

Luis es coordinador de equipo de atestados de la Guardia Civil y sus compañeros han querido darle las gracias por lo presente que ha tenido al cuerpo durante todo su paso por el programa.

Te despides de @PasapalabraA3 con la frente muy alta, @LuisDLama, por tu enorme nivel competitivo, humano y profesional



Gracias por todas las menciones que has hecho a tus compañer@s de la @guardiacivil



Una lástima que no hayamos podido regar juntos ese #rosco 😪 https://t.co/bNwTYbA91x — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 26, 2021

La despedida de Roberto Leal

Sin duda, un programa duro no solo para Luis sino también para todos los que le han cogido cariño, entre ellos el presentador que ha querido dedicarle unas palabras en redes.

“Si dentro de mucho tiempo, ojalá muchos, muchos años, me preguntasen qué me llevo después de estar al frente de un gran concurso como @pasapalabra, la respuesta la tengo clarísima: las personas que lo hacen posible. Porque esas personas no somos solamente los que formamos parte del equipo, no, esas personas son concursantes como @luisdlama. Un caballero de los pies a la cabeza, un ser humano gigante con el que hemos reído, cantado, bailado, aprendido y hoy también, nos hemos emocionado. Gracias Luis, por tu compañerismo y por dejar lo mejor de ti en cada programa. Gracias por venir a jugar, a divertirte y por hacernos a @pablodiazviolin, a los invitados, al equipo, a los espectadores y a mí, un poquito más felices las 84 tardes que hemos compartido juntos. Ahora toca disfrutar de tu familia, un regalo del cielo de la A a la Z. Te echaremos de menos ☺️”, escribía como despedida.

Algunas de las celebs que han pasado por el programa también han querido expresarse tras lo sucedido.