Jorge Sanz la lía en ‘Ven a cenar conmigo’: un menú accidentado, un feo a Ana María Aldón y una confesión

La velada de ayer en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition de Telecinco fue un disparate, y todo por culpa de (o gracias a, según se vea) Jorge Sanz, cuyo problema para recordar los nombres, añadido a su enorme metedura de pata con Ana María Aldón, esposa de José Ortega Cano, nos propició uno de los momentos más desternillantes de la noche.

Durante toda la velada Sanz cocinó en su casa varios platos que no acabaron de convencer a sus comensales, entre los que estaban Aldón, María Jesús Ruiz y José Antonio Avilés. Su gazpacho de tomates y sandía, el Sanzpacho, la carne "al punto" y el postre helado no brillaron por ser dignos del mejor Masterchef.

Tampoco dejaron en paz a los invitados los perros de Sanz ni las molestas avispas que revoloteaban por el jardín. De hecho, el primer accidente de la noche lo provocó uno de estos odiosos insectos después de picar en la espalda a María Jesús, que tuvo que ser atendida inmediatamente por Sanz para poder continuar con la cena.

Sin embargo, el momento más excéntrico de la noche fue cosa del actor, que no paraba de llamar Eva María a Ana María Aldón. Después de referirse a la esposa de Ortega Cano de forma equivocada, el artista decidió recular y pedirle perdón delante del resto de invitados y las cámaras. Pero el remedio fue peor que la enfermedad y Sanz metió aún más la pata.

"He estado llamándote Ana María cuando te llamas Eva María. Y llevo toda la noche llamándote Ana María y quiero pedirte humildemente disculpas, Eva María. Y no te tengo por qué llamar Ana, Eva, y... ¡Tengo un cacao!", trató de explicar, entrecortadamente, ante la cara de incredulidad del resto de participantes y las risas de José Antonio Avilés.

Las duras confesiones de Sanz

Durante el programa Sanz también tuvo tiempo de hacer unas duras confesiones. El actor explicó que no se encuentra en su mejor situación económica, y que si sigue saliendo adelante es gracias al apoyo financiero de estrellas como Santiago Segura y Antonio Resines, a los que ha agradecido públicamente su cariño y entrega y a los que, por tanto, debe dinero.

También explicó que Pedro Almodóvar llegó a echarle del rodaje de Carne trémula y que, a pesar de no rodar el proyecto, el director le pagó su colaboración, dinero que fue destinado a regalarle una casa a sus padres.

El actor también ha revelado que se encuentra en paro, que lleva 45 años cotizados y que en las últimas décadas ha tenido numerosos problemas financieros. "Me ha costado una ruina perder amigos por dinero, por no ser leales. Me han costado ruinas las cosas no tangibles", explicó. Sin embargo, tiene buenos augurios para el futuro: "Ahora promuevo mis dos próximos proyectos al tiempo que una película. No debo nada a nadie y tengo la casa pagada. No tengo grandes necesidades y todas las demás están cubiertas".