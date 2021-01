Llega la luna llena de enero: así será la 'Luna del lobo', la primera de 2021

Este jueves llega la primera luna llena del año, la 'luna llena de enero'; un plenilunio muy esperado por los amantes de la astronomía y la astrología que tendrá lugar exactamente, tal y como recoge el Instituto Geográfico Nacional, cuando el reloj (en hora peninsular) marque en este 28 de enero de 2021 las 20 horas y 16 minutos.

La luna llena de este jueves se conoce popularmente como la luna llena de lobo, una nomenclatura que tiene sus orígenes en los indígenas americanos y los habitantes del medievo europeo. Según explican los expertos del Planetario de Madrid, los aullidos de los lobos supuestamente hambrientos a causa de la escasez de alimentos durante el crudo invierno hicieron que los hombres acabasen por designar a la primera luna llena de enero con el nombre de 'luna llena del lobo'.

Pero este no es su único nombre. Tal y como recoge The old Farmer's Almanac, una publicación de referencia en temas de astronomía y la más antigua que se edita periódicamente en Estados Unidos —llega a los quioscos periódicamente desde 1792—, a la luna llena de enero también se la conoce como 'Luna central', nombre que le daba el pueblo Assiniboine y que se refiera a la llegada del invierno a su mitad, 'Luna fría', 'Luna explosiva helada', 'Luna congelada', 'Luna Severa' y 'Luna dura'.

Imagen de un lobo. / Marc-Olivier Jodoin

La Luna y sus pronósticos

Des la publicación estadounidense explican que, según indica el folclore lunar y tal y como se creía en la Edad Media, si la luna llena de enero es brillante el año llegará cargado de lluvias; mientras que, si la primera luna llena del año tiene tintes rojizos, los granjeros y los agricultores tendrán que enfrentarse a un año de sequía.

Además, también apuntan a que, según las creencias de nuestros ancestros, ya milenarias, si durante la noche en la que hay luna llena en enero se observa un halo alrededor del astro, es señal de que el año será húmedo o incluso tormentoso.

Horas en las que se podrá ver la Luna llena del Lobo

Dependiendo de dónde vivas podrás disfrutar de la primera luna llena del año unos minutos antes o unos minutos después. Aquí os dejamos las horas de salida y puesta de la Luna en varios puntos del país para que, estéis dónde estéis, sepáis cuándo ha llegado el momento de mirar al cielo: