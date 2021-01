La imitadora de Rosalía que ha revolucionado las redes sociales

Rosalía es única y millones de personas la aman por ello. Su estilo, su carisma, su carácter... podríamos decir mil cosas de ella que la hacen única, aunque sin duda, lo más especial de ella es su voz.

Cierto es que el gran timbre de Rosalía es inimitable, pero, parece que hay una tiktoker que es capaz de imitar la voz de la catalana a las mil maravillas. Esa es Claudia, la joven que sabe hablar como la gran Rosalía.

Claudia publicó un vídeo en Tiktok donde comenzaba a hablar como si fuese Rosalía, reinterpretando conversaciones que la propia artista había tenido como por ejemplo: "¿Guincho? El Guincho es mi mejor amigo. Es como que me llama y me dice: tía, ¿vamos a hacer más música, no?".

O cuando recordaba su relación con Bilie Eilish, con quien Rosalía acaba de lanzar Lo vas a olvidar: "¿La Billie? La Billie es mi hermana. Y yo la amo con toda la fuerza", imitaba la joven.

Sus vídeos imitando a Rosalía han causado furor en las redes sociales alcanzando millones de reproducciones, aunque lo cierto es que no es Rosalía la única artista que Claudia sabe imitar, Ariana Grande, Nathy Peluso o Kim Kardashian también le salen a la perfección.