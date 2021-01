La isla de las tentaciones 3: estos son todos los tentadores y las tentadoras que participan como solteros

Ha llegado la nueva edición de La Isla de las Tentaciones y además de las cinco parejas que pondrán a prueba su amor delante de Sandra Barneda, seguro que, como en años anteriores hay algún que otro tentador que se hace con el protagonismo del programa; pues, si hay algo claro en el exitoso formato de Telecinco es que durante su grabación es muy difícil no caer en la tentación. Aunque ya pudimos conocer a los tentadores y tentadoras durante la primera entrega del programa, para que no te pierdas detalle te recordamos sus nombres. Además, seguro que el de alguno de ellos ya te suena. Y es que solo ha bastado una semana para que todo el mundo esté hablando de celos, filtraciones de vídeo y rupturas.

En esta tercera edición, tal y como ya adelantó Telecinco, volverán a ser cinco las parejas que vivan separadas para demostrarse el uno a lo otro que son merecedores de su confianza ciega, pero, ¿quiénes tratarán de tentar a Lola, Diego, Marina, Jesús, Lara, Hugo, Claudia, Raúl, Lucía y Manuel?

A continuación os presentamos a los solteros y las solteras (que son súper jóvenes) que participarán como tentadores en la edición. ¿Alguno de ellos volverá emparejado a España? Esa incógnita nos perseguirá hasta el fin de la edición.

Las solteras tentadoras

Mari, Susan y Carla, tres de las tentadoras de La Isla de las Tentaciones / Mediaset

Mari

Tiene 29 años, es de Murcia y trabaja como modelo internacional. “Ha llegado el momento de sentar la cabeza y encontrar el amor de verdad”, es la frase que escogió para definirse antes de su entrada al programa.

Susan

Tiene 22 años y es de Venezuela. Cuenta con estudios en arquitectura y su frase escogida para presentarse es: ‘Mi belleza ha inspirado a muchos hombres; en la isla, no será diferente’.

Carla

Tiene 28 años, vive en Barcelona y es influencer. “Me considero la mujer perfecta. Necesito a un hombre que se atreva a conocerme”, dijo a los productores del reality antes de lanzarse a la aventura.

Lara, Stefany y Nahia, tres tentadoras de La isla de las tentaciones / Mediaset

Lara

Lara tiene 24 años, es de Pontevedra y se gana la vida como modelo. “Fui crupier y ya no hay secretos para mí en el juego, ni tampoco en el amor”, dijo para presentarse ante los participantes y espectadores de La isla de las tentaciones.

Stefany

Stefany tiene 25 años, es de Barcelona y es psicóloga. “Soy adicta a los bolsos y los zapatos. Mi nuevo ‘capricho’ es enamorarme”, contó al reality.

Nahia

Es la segunda más joven de las tentadoras. Tiene 21 años, viene de Lanzarote y es modelo. “Estoy acostumbrada a que los hombres me miren, pero yo no miro a cualquiera”, recalcó a modo de definición.

Jennifer y Mónica, dos tentadoras de La isla de las tentaciones. / Mediaset

Jennifer

Jennifer es la más joven de las tentadoras. Tiene solo 19 años, viene de Tenerife y es modelo. “Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken”, dijo antes de entrar.

Mónica

Mónica tiene 22 años, viene de Zaragoza y su cuerpo no es pura casualidad: es monitora de fitness. “Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible”, ha dicho sobre sí misma.

Bela y Alba, dos de las solteras de La isla de las tentaciones. / Mediaset

Bela

Bela tiene 25 años, es profesora y viene de Valencia. “Mis rasgos exóticos son la perdición de cualquier hombre”, dijo a la producción del show sobre sí misma antes de lanzarse a su nueva aventura.

Alba

Alba tiene 23 años, llega a la isla desde Madrid y es camarera. “Soy la reina de las fiestas y de más cosas; me muero de ganas de que los chicos lo comprueben”, dijo sobre sí misma.

Los solteros tentadores

Simone, Iker y Xavi, tres solteros de La isla de las tentaciones. / Mediaset

Simone

Simone tiene 26 años y llega al programa desde Milán, donde se ha forjado como empresario. “He dejado mi vida en Italia para buscar la cosa más bella del mundo: el amor”, indicó a los productores del reality a modo de presentación.

Iker

Iker tiene 29 años y llega directo desde Álava. Este joven es Policía local y lo tiene claro: cree "en el romanticismo y en el amor para siempre’.

Xavi

Xavi es andorrano y es el mayor de la edición con 35 años a sus espaldas. Es piloto de motos profesional y esto también se nota en su carácter. Tal y como él mismo ha dicho, es "competitivo en las motos, pero más en el amor".

David, Javier e Imano, solteros de La isla de las tentaciones 3 / Mediaset

David

David tiene 29 años, es de Pontevedra y es fotógrafo. “Las miradas no mienten y los ojos de las chicas siempre tienen cosas que decirme”, dijo antes de entrar al programa de Telecinco.

Javi

Javi tiene 26 años, es natural de Huesca y como David, también se dedica a la fotografía. “Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya”, confesó antes de entrar en el programa.

Imanol

Imanol tiene 34 años, llega a la isla desde Madrid y es hostelero. “Las mujeres que me conquistan son dulces y divertidas. En la isla no me faltará de eso”, indicó a los guionistas antes de entrar a La isla de las tentaciones 3.

Isaac y Víctor, dos de los solteros de La isla de las tentaciones 3. / Mediaset

Isaac

Isaac es influencer, tiene 25 años y llega a La isla de las Tentaciones desde Barcelona. “Todo el mundo me conoce como el lobo y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita”, llegó a decir antes de embarcarse en su aventura con Mediaset.

Víctor

Víctor es el más joven de los tentadores. Tiene 22 años, es de Lleida y trabaja de camarero. “No he encontrado el amor, pero todas las mujeres me recuerdan por mi cara bonita”, dijo antes de entrar en la isla.

Toni y Carlos, solteros de La isla de las tentaciones 3. / Mediaset

Toni

Toni tiene 26 años, trabaja como dependiente y llega desde Barcelona. “Hago trajes a medida porque las mías son perfectas”, es la frase que escogió para presentarse a los demás participantes y a los espectadores.

Carlos

Carlos es de Sevilla y tiene 34 años. Es empresario y lo quiso dejar bien clarito: “Soy el rey de la noche en mi ciudad, pero también lo seré en la isla”.