Así es Horus, el perro de Lola y Diego e inesperado protagonista de ‘La Isla de las Tentaciones 3’

Si en la segunda edición de La Isla de las Tentaciones tuvimos a Rosito, ahora tenemos a Horus. El nombre de un tercero en cuestión ha llegado a Villa Montaña para despertar la curiosidad de la audiencia, y ya está levantando pasiones. se trata nada más y nada menos que de un perro.

Pero no se trata de un soltero, si no de un perro. Eso sí, no uno cualquiera: Es la mascota de Diego y Lola, una de las parejas que ya está dando mucho de qué hablar es cada villa. Y es que ella, pensando en la posibilidad de separarse de su chico, no sabe qué pasaría con Horus.

Por si quedan dudas, así es la criatura:

Un rottwailer de lo más elegante que, para sorpresa de muchos, se ha acabado convirtiendo en la estrella de las conversaciones de la isla. Sin embargo, no por nada bueno: Lola teme que, si termina haciendo algo, Diego se lo quede a modo de venganza.

Las redes se han volcado con el amor que le tiene su dueña al perro, que fue un regalo para su pareja. Entre su emoción, ha enternecido a la audiencia por cómo habla de él: "Parece humano".

Pero que no cunda el pánico. Aunque no se sepa cómo acabará la pareja que salió de Mujeres y Hombres y Viceversa, el instagram de Lola deja ver que después del programa ella ha seguido viendo a su pequeño.

Lola tiene fotos con horus de hace 4 semanas así que sigue viendo al perrete. Que relajación. #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/XMUNiWWyFK — yo ;) (@__laiia) January 28, 2021

Sea soltera o en pareja, está claro que Lola tuvo un final feliz reencontrándose con Horus.