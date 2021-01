Amaral: ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’, un retrato a la nostalgia de dos chavales de barrio

Una canción nostálgica, reivindicativa, un himno a la amistad con la que todos nos podemos sentir identificados. Marta, Sebas, Guille y los demás es también un retrato de dos chavales de barrio, y por primera vez en la carrera de Amaral, contiene una letra que no es “nada poética”. El 28 de Enero de 2006 alcanzaba el nº 1 en LOS40 y se mantenía en lo más alto durante dos semanas consecutivas.

Fue el tercer single de Pájaros en la cabeza (2005), el siguiente a El universo sobre mí y Días de verano, y el predecesor de Resurrección. Una de las 14 canciones que Eva Amaral y Juan Aguirre compusieron para el que era su cuarto álbum, antes de registrarlas en Londres bajo la producción de Cameron Jerkins.

Marta, Sebas, Guille y los demás existen. Y todo lo que Eva escribió en un hotel de Santiago de Chile, era real

Con este trabajo, el dúo pretendía “que nos reflejase como grupo y que fuese el mejor disco que le pudiésemos dar a la gente, porque tenemos un sentimiento de gratitud. La gente nos ha permitido dedicarnos a lo que más amamos”.

Amaral y la nostalgia por sus amigos

Amaral presentó Pájaros en la cabeza en LOS40 tan solo tres días después de su lanzamiento, el 17 de Marzo de 2005. Sobre Marta, Sebas, Guille y los demás, la cantante explicaba por qué se la habían dedicado a sus amigos: “Esta es una canción que hicimos a nuestros amigos. Estos tres años desde que salió Estrella de mar (2002) hasta ahora, hemos estado viajando y mucho tiempo fuera de Zaragoza, y de repente empiezas a recordar que antes veías todos los días a tus amigos, que llegabas a la salida de clase o del trabajo y te juntabas a tomar algo y ahora te das cuenta de que hace muchísimo tiempo que no los ves y que ya no hay ese contacto diario. Es una canción a los que seguimos en contacto y a los que perdimos la pista porque los días te separan ¿no? y ya empiezas a cambiarte de teléfono y ya no hay forma de localizarlos. A lo mejor te encuentras a alguien de vez en cuando y te ‘pues vi el otro día a Guille y tenía una moto y no sé qué”.

Marta Corbatón fue una amiga inseparable de Eva desde los 15 años. Juntas estudiaron en la Escuela de Artes y Oficios. Sintió mucho ese distanciamiento al que hace referencia la artista. Y es cierto que un día Marta llamó a Eva y la pilló en la habitación de un hotel la capital de Chile. Es así como empieza la canción: "Marta me llamó, a las seis hora española. Solo para hablar, solo se sentía sola".

De Sebas, que se había mudado a Buenos Aires, contaba un artículo en Tentaciones (el suplemento de El País) de 2008... "queda constancia de que sigue nómada. Eva facilitó un teléfono en Argentina, y allí respondieron 'Che, qué pesadez. Es la cuarta vez que llaman acá preguntando por un Sebastián".

¿Y Guille?. Además de que tiene una moto, la canción termina “Y de Guille y los demás, ya no sé nada”. En LOS40 Eva comentaba que, efectivamente, no sabía nada de él desde hacía años, pero Juan Aguirre dejaba caer: “Creo que era novio tuyo”. Rápidamente, Eva respondía: “Ya has tenido que salir. Osea, él no quiere hablar de su vida privada y mira… ahora voy a hablar yo de tus novias y te vas a enterar”

Entre los amigos a los que está dedicada la canción del dúo zaragozano, también se menciona a Alicia, que se fue a vivir a Barcelona, a Claudia, que tuvo un hijo, a Carlos, o a su hermana Isabel, a la que echaron del trabajo sin saber por qué. Es por eso que se habla del alma reivindicativa de la canción, de su crítica a las lamentables condiciones laborales.

Una canción de dos chavales de barrio, al estilo de Dylan o Sabina

Marta, Sebas, Guille y los demás también refleja los orígenes ‘de barrio’ de Eva y Juan, y por primera vez dejan a un lado lo poético y hacen una especie de relato costumbrista: “De todas formas, yo creo que también hay una cosa en la canción, que para los que no son de Zaragoza, que es la mayoría, hay un par de barrios que se llaman Casablanca y Las Delicias, pues Eva y yo somos de ahí, Eva es de Casablanca y yo de Las Delicias, y hablamos un poco de nuestro origen, de ser chavales de barrio y de que eso no lo hemos perdido. Y además, yo creo que es la primera canción que no es nada poética, que queríamos ser como muy narrativos, como las canciones de, no sé, hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo Dylan lo hace muy bien y Sabina también.

¿Siguen teniendo relación con Marta, Sebas, Guille y los demás?

Lo último que supimos de esos amigos de Amaral con los que pasaban horas en la calle, fue gracias a LOS40. El pasado 3 de Abril de 2020, Cristina Boscá habló con Eva Amaral, dentro de la iniciativa 'Yo me quedo en casa con LOS40' que se puso en marcha a raíz de la pandemia por la COVID-19. Durante la conversación, a través de Instagram Live de LOS40, Cristina preguntaba: “Y Marta, Sebas, Guille y los demás, ¿seguís teniendo relación con ellos?”. A juzgar por la respuesta de Eva… solo mantenía contacto con Marta:

"Pue sí, mira. Precisamente con Marta, que es de nuestras amigas de Zaragoza, y hemos estado ahí comentando 'qué movida y esto, qué está pasando’. Y con Guille pues sí, me acuerdo que cuando salió la canción hace 15 años, me puso un mensaje de 'bueno, a ver, este es mi nuevo teléfono', me lo hizo llegar a través de nuestra agencia, de la compañía, no me acuerdo... para que no vuelvas a decir que no sabes nada de mí”

Amaral, en una imagen promocional de Salto al Color. / Inés Domínguez LLoréns.

La mitad de sus Nº 1 en LOS40 son de 'Pájaros en la cabeza'

Con Pájaros en la cabeza, los premios y las ventas se multiplicaron. Fue el disco más vendido en España en 2005, galardonado con un Ondas a Mejor Álbum o a tres Premios de la Música en 2006.

A lo largo de sus más de dos décadas de carrera Amaral ha obtenido 8 puestos de honor en LOS40. Cuatro de ellos corresponden a Pájaros en la cabeza, sus cuatro primeros singles. El dúo maño encabezó la lista durante trece semanas entre Abril de 2005 y Agosto de 2006: El universo sobre mí (4 semanas), Días de verano (5 semanas), Marta, Sebas, Guille y los demás (2 semanas) y Resurrección (2 semanas).

Literalmente, Eva y Juan arrasaron. Aunque dejaron el listón tan alto, que nunca más pudieron reproducirlo.