¿Sigue en contacto Eva Amaral con Marta, Sebas, Guille y los demás?

Además de elegir los temas musicales de la semana, Amaral ha sido el grupo protagonista de este viernes 3 de abril durante #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Nuestra querida Cristina Boscá ha podido charlar con Eva Amaral, en esta ocasión sin su inseparable Juan Aguirre, sobre cómo está llevando la cuarentena y si sigue en contacto con Marta, Sebas, Guille y los demás.

El pasado 21 de marzo, el dúo español tendría que haber estado en el Wizink Center en uno de los conciertos más especiales de su gira. En cambio, por las actuales circunstancias, Eva hizo el concierto online y fue seguido en directo por 25.000 personas. Dicho concierto se celebrará el próximo 19 de septiembre.

Precisamente sobre este concierto "telemático", Eva ha dicho que los preparativos de ese sábado 21 para tocar le levantaron mucho el ánimo y me dio mucha alegría, porque esa primera semana de confinamiento fue más intensa emocionalmente para todos. "Yo personalmente estaba baja de moral y me daban lágrimas más de felicidad que de otra cosa", nos ha confesado. "Nunca pensé que algo tan frío podía mandar tanto calor", ha afirmado igualmente sobre estos directos en Instagram.

Durante este Instagram Live, también hemos podido disfrutar en directo de una versión acústica y muy íntima de Ruido, canción incluida en Salto al Color, el octavo álbum de Amaral. Este trabajo fue número 1 en ventas en la semana de su lanzamiento y ya es Disco de Oro en nuestro país. Del mismo modo, desde LOS40 tuvimos la oportunidad de conocer cómo se hizo Bien alta la mirada, otra de las canciones que forma parte de este reciente trabajo.

Amaral como referente apocalíptico

"Hay gente que está usando diferentes frases de diferentes canciones nuestras. No sé si es porque hemos sido siempre bastante apocalípticos y tenemos canciones con temas tan extremos, como si se acabara el mundo todo el rato", reflexionaba Eva entre risas sobre la situación que estamos viviendo.

Ha continuado diciendo que "para nosotros esto es de lo más cañero que nos ha pasado como sociedad. Como conjunto es de lo más bestia y va a generar un shock. Aunque tenemos el ejemplo de generaciones anteriores que han salido mucho más fuertes de este tipo de situaciones".

Aniversario de Pájaros en la cabeza

Nuestra compañera Cristina ha recordado que 14 de marzo se cumplieron 15 años de Pájaros en la cabeza. "¿En serio? Yo ni lo celebré", ha confesado Eva sorprendida.

La cantante, que no había reflexionado sobre el lanzamiento de este disco hasta ahora, ha contado cómo fue el proceso de creación. "Veníamos de Estrella de Mar que nos hizo muy populares, y el siguiente era todo un reto para mantener ese nivel de atención y de conseguir hacer mejores canciones, incluso, que no fueran igual que las anteriores", ha contado.

Ha destacado que es un álbum que "hablaba de ilusión" y de muchísmas otras cosas; hay canciones que hablan de diversos estados de ánimos, como en todos sus trabajos. Ha admitido lo afortunada que se siente desde el primer disco hasta Salto al Color y todo lo que han disfrutado con cada uno sobre los escenarios.

¿Qué fue de Marta, Sebas, Guille y los demás?

Eva responde: "Con Marta precisamente, que es de nuestras amigas de Zaragoza, hemos comentado estos días esta movida y esto qué está pasando. Y con Guille, cuando salió la canción me hizo llegar su teléfono a través de la agencia o la compañía -no me acuerdo muy bien- y me envió un mensaje que decía 'para que luego vuelvas a decir que no sabes nada de mí'".

La conexión entre Amaral y J Balvin

"Es curioso porque J Balvin ha hecho un disco relacionado con colores y nosotros también. Me ha llamado la atencion que estábamos en esa sintonía", ha dicho la cantante sobre el colombiano. A su pregunta sobre qué color le pondría a su éxito, ella ha respondido que le encanta azul, porque, "aunque sé que se asocia a la tristeza, es uno de mis colores favoritos desde siempre y en cuanto puedo, llevo algo azul... y además me recuerda al cielo abierto".

Además de los colores, la artista ha manifestado que encuentra conexiones con el género urbano del que proceden tanto Balvin como Bad Bunny, aunque no es el género que ha escuchado siempre. "Tienen cosas que me interesan bastante y canciones que me llegan. Hay cosas que me gustan y otras que igual no tanto, pero conecto con ciertas cosas de ese tipo de música. No es rechazo lo que me provoca; todo lo contrario", ha expresado.

