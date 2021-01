Amy Macdonald nos recomienda sus temas Classic favoritos en una playlist

Llegó a nuestras vidas en 2007 con un tema que daría la vuelta al mundo. Amy Macdoland sorprendió a todos los This is the life, un auténtico éxito que puso en el mapa a esta escocesa que sabía lo que quería transmitir con sus canciones. Su primer single coronó la lista de LOS40 durante dos semanas, pero su carrera ha seguido de una forma tan honesta como empezó.

Después de una primera época adolescente, se sacudió los automatismos de la industria y maduró hacia una música mucho más personal. Comenzó con la grabación de su nuevo álbum junto al productor Jim Abbiss, que ya había trabajado con otros grandes artistas británicos como Arctic Monkeys o Kasabian.

La cuarentena mundial paró el proyecto durante un tiempo, pero lo que parecía un problema se convirtió en un beneficio. Finalmente nos sorprendió con The Human Demands, un regreso en el que vuelve a su esencia, con esas letras sencillas pero intensas, un disco cocinado en medio de una pandemia mundial solo aumenta la sensación de que este es un nuevo comienzo.

Desde su manifestado amor por los Libertines, los Arctic Monkeys y Travis, el estilo musical de Amy Macdoland siempre nos ha parecido exquisito. Por eso, hemos pedido a la artista que nos recomiende sus temas favoritos en una playlist que puedes escuchar en exclusiva a continuación o en nuestra APP enlazando tus perfiles de streaming.

Si buceas en esta lista de canciones encontrarás algunos de los temas más classic que suenan en nuestra emisora. Desde Africa de Toto hasta Atomic de Blondie o Modern Love de David Bowie, la escocesa demuestra que tiene un gran sentido musical eligiendo sus temas favoritos. Hay de todos los estilos y épocas, y tan pronto podremos escuchar al inolvidable Tom Petty con su Runnin' down a dream como dejarnos llevar con los sonidos más festivaleros de M83 y su Midnight city.

Recuerda que puedes escuchar la playlist completa en la APP de LOS40, donde además encontrarás contenidos exclusivos de tus artistas favoritos.