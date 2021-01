Fito y Fitipaldis últiman los detalles de su nuevo disco para septiembre

Fito y Fitipaldis han vuelto a poner en marcha su nuevo álbum de estudio. El grupo liderado por Fito Cabrales tomó la decisión hace unos meses de posponer un año todos sus planes de lanzamiento y gira y el último trimestre parece ser el plazo fijado para la publicación de su séptimo disco.

"Fito y Raya dando sus últimos toques a lo que será su nuevo álbum" decía la publicación del perfil oficial de los Fitipaldis en Facebook. Tanto el compositor, guitarrista y cantante como el productor y guitarrista posaban juntos en las fotos en las que ultimaban los detalles de una nueva aventura musical de la que de momento no hay muchos detalles.

Hace unos meses Fito nos dejaba una actualización del proyecto: "Todo el confinamiento y el coronavirus nos pilló grabando el disco. Lo teníamos grabado porque habíamos estado en Estudio 1. Nos lo habíamos pasado en grande que ni el virus nos puede quitar lo bien que nos lo pasamos. Pero nos quedaba ir a casa de Carlos Raya a hacer unos coros, pero no pudimos volver al estudio y estábamos pendiente de retomarlo. Luego quedaba el proceso de mezcla y se iba a ir Carlos Raya con Cliff Mountain un gran productor a Estados Unidos a mezclarlo".

La pandemia ha obligado a modificar sus planes no solo de publicación sino de gira porque en el caso de Fito y Fitipaldis son dos conceptos que van ligados: "La gira la teníamos pensada y eso sí me ha fastidiado más. Una gira para estar con vosotros y que era preciosa. Cómo no se sabe muy bien cuando vamos a volver, cuando podamos, volveremos. Antes del confinamiento teníamos pensado sacar el disco por octubre-noviembre y salir de gira en noviembre pero se vio que no se podía y decidimos publicarlo un año después. Si podemos acabar todos los procesos del disco que nos quedan saldrá en septiembre de 2021 y saldríamos de gira en noviembre. Y si no se puede ya iremos comentándolo y avisando con más frecuencia".

El escenario actual de la enfermedad en España no es muy halagüeño pero aún faltan casi 8 meses para el final del verano y la campaña de vacunación tiene que venir al rescate de la gente. No solo por la salud sino también por los trabajos de cientos de personas vinculadas a la industria musical.

"Estamos ilusionadísimos. Como todos los músicos y todas las bandas tenemos muchas ganas de estar con vosotros porque sois nuestra razón de ser. Estamos con muchas ganas de poder trabajar y hacer feliz a la gente que es por lo que estamos los músicos" explicaba Fito Cabrales en el vídeo.

Si todo va según lo previsto, este álbum, del que de momento desconocemos su título, pondrá fin a la sequía discográfica más larga de la formación bilbaina: 7 años desde su último elepé, Huyendo conmigo de mí. Eso no significa que la banda haya estado parada. En 2017 publicaron el recopilatorio Fitografía en la que incluyeron una nueva versión de Entre dos mares de Platero y tú que después presentaron en directo en su última gira de conciertos hasta la fecha: 20 años, 20 ciudades.

Desde ese momento hasta la fecha hemos podido escuchar a Fito Cabrales en varios homenajes a grandes de la música española como Sabina (Y nos dieron las diez junto a Melendi, Rozalén, Zahara, Coque Malla, Funambulista, Ismael Serrano, Rubén Pozo, Carlos Sadness, Macaco, Lichis, Andrés Suárez, Alejo Stivel, Mara Barros y Travis Birds) o Celtas Cortos (20 de abril junto a Izal). Y en sus redes sociales estrenó Vivimos bajo un cielo hermético.

Sólo el tiempo dirá si esta canción formará parte de su séptimo álbum de estudio. Hay que precisar que se trata de una versión acústica por lo que si al final se convierte en sencillo de su esperado nuevo elepé sonará aún mejor con toda la instrumentación y los arreglos de producción.