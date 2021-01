Toñi Moreno se pone en forma siguiendo el método que mejor le funciona

Desde que Toñi Moreno se convirtió en madre hace un año, su vida cambió completamente y no sólo por toda la responsabilidad que conlleva la maternidad, más sin pareja con quien compartirla. Pero llevaba un tiempo preparándose para ese momento.

En su libro sobre ser madre a los 46 años, cuenta cómo acudió a profesionales cuando estaba embarazada, para que la ayudaran con el proceso. Y, de hecho, su nutricionista la que aporta, en esas páginas, sus consejos sobre la alimentación y el ejercicio tan necesarios durante el embarazo.

La periodista lo pasó mal en esos 9 meses de gestación y no siempre pudo cumplir con todos sus objetivos, sobre todo, los que tenían que ver con las rutinas físicas. Y cuando dio a luz, no sólo no supuso un final a esa preparación sino un nuevo comienzo para intentar ponerse en forma.

Está teniendo un posparto complicado. Una primera semana de depresión y unos dolores que todavía no la han abandonado. Pero no se rinde, todo lo contrario. No quiere ser abuela sino madre de su hija y quiere estar preparada para hacer frente a toda la energía de su pequeña y eso pasa por estar en forma.

Y fiel a su carácter honesto y cercano ha contado que no todo es tan bonito como a veces vemos en redes. “Por aquí solo contamos lo bueno que nos pasa o que soñamos que nos pasa. La verdad es que cuando tengo un mal día, prefiero no compartirlo porque pienso... qué aporto con ello? Si os diré que este año, que está siendo duro de cojones para todos, he aprendido a aceptar, a conformarme cuando puse todo de mí y no salió ... a escuchar y pararme”, admitía.

El deporte como vía

Y en ese proceso ha buscado ayuda. Tiene su entrenamiento personal que le ayuda a conseguir objetivos. Ya la vimos en Navidad sufrir en alguna de las sesiones.

Pese a que supone un gran esfuerzo, no lo ha abandonado y reconoce lo mucho que le está aportando este gran sacrificio. “He encontrado en el deporte mi reto y mi escape. Gracias a @actitudpositiva por tener paciencia conmigo. Conseguiremos que esos dolores se vayan por fin a tomar viento”, escribía junto a unas imágenes que demuestran que no está siendo un camino fácil, aunque intente sacarle el lado divertido.

Con esa actitud, seguro que lo consigue.