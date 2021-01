La canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021 la elegirán los espectadores

La pandemia nos dejó con las ganas de disfrutar del Universo de Blas Cantó en el Festival de Eurovisión de 2020, pero este año no nos quedaremos sin su voz en este gran evento. El murciano nos representará y, aunque aún se desconoce con qué canción lo hará, las expectativas son altas.

Y es que en relación al tema que interpretará en el Ahoy Rotterdam, RTVE ha hecho un comunicado con el que parece aclarar muchas dudas. La canción será elegida por los espectadores. Así es: está en manos del público.

Blas presentará dos propuestas en una gala en directo emitida a través de TVE, y será la audiencia la que decida cuál viajará hasta los Países Bajos el próximo 22 de mayo. Esta gala tendrá lugar en el mes de febrero. "Este año me ha dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia", explica Blas en un comunicado.

Las votaciones serán completamente gratuitas y online a través de la página web de RTVE o de la aplicación de Eurovisión TVE. Eso sí, también están permitidas las llamadas telefónicas y los SMS. "Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición", añade el cantante.

Warner, un equipo de RTVE, el equipo de Blas y el propio artista serán los encargados de elegir las dos propuestas, y el murciano asegura que serán "totalmente distintas". "Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente", asegura.

Lo cierto es que Blas ya nos lanzó una pista importante acerca de cómo sería el proceso de selección de la canción que defenderá el 22 de mayo. A través de Telegram dejó claro que nada era como imaginábamos. "Esta vez, os voy a agarrar más fuerte de la mano en el viaje. ¿Preparados?", sugirió.

Ahora, y después de haber vivido una auténtica montaña rusa de emociones en estos últimos meses, Blas está más que dispuesto a presentar su talento ante millones de espectadores que escucharán lo que el público español decida.